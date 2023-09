ROSSATO (FDI) * BYPASS FERROVIARIO: « RISOLUZIONE MARINI, HO MANIFESTATO LA MIA DISPONIBILITÀ A VOTARE SOLO IL PUNTO CHE PREVEDEVA LA SOSPENSIONE DEL CANTIERE »

15.48 - giovedì 28 settembre 2023

Bypass Ferroviario e proposta di risoluzione di Marini, Rossato (FdI): “Non avrei mai sottoscritto il chiaro ammiccamento elettorale ai No Tav di Marini, ma gli ho detto chiaramente che la sospensione dei lavori della Circonvallazione l’avrei votata”.

Prendo atto di come sia passato sulla stampa per l’ennesima volta un messaggio distorto della posizione di Fratelli d’Italia e della sottoscritta in merito al Bypass Ferroviario. Ieri pomeriggio, il collega Marini ha chiesto anche la mia firma per poter depositare la sua proposta di risoluzione che in sintesi richiedeva sì di sospendere i lavori della Circonvallazione, ma anche di riconsiderare l’utilità del progetto, nonché di modificare la destinazione dei fondi PNRR, indirizzandoli alla bonifica totale delle aree inquinate di Trento Nord.

Come Fratelli d’Italia, abbiamo sempre espresso il nostro favore verso le grandi opere che fanno progredire il territorio come lo sarebbe un Passante Ferroviario realizzato al meglio, ma abbiamo con forza manifestato la nostra contrarietà a questo tracciato che rischia di avere pesanti ripercussioni sul territorio e sulla salute dei cittadini! Chiedere di riconsiderare l’utilità del progetto quindi, risultava un evidente ammiccamento di Marini ai gruppi NO TAV, dai quali abbiamo sempre preso le distanze.

Per quanto concerne lo spostamento dei fondi PNRR poi, non possiamo dimenticare che quelle risorse economiche sono in parte a debito e andranno restituite, quindi anche in caso di bonifica con quei soldi, pagherà “Pantalone” come sempre, ovvero tutti i cittadini. Inoltre, i tempi previsti per la concessione dei fondi non sarebbero rispettati comunque anche se iniziassimo a bonificare domani le aree di Trento Nord. Non solo, ma è bene ricordare che è presente anche una grande incognita sulla reale possibilità di bonifica di quelle aree, bonifica che non può prescindere dalla garanzia di un’assoluta e totale tutela della salute dei cittadini.

Nonostante queste considerazioni e l’aver detto a Marini che un documento proposto in quel modo non avrei potuto sottoscriverlo, gli ho comunque manifestato la mia assoluta disponibilità a votare in maniera favorevole, esclusivamente, il punto che prevedeva la sospensione del cantiere.

Cons. Katia Rossato

Gruppo Consiliare Fratelli d’Italia