UNIONE COMMERCIO TURISMO – ROVERETO (TN) * CAPODANNO IN PIAZZA: « LA VOGLIA DI FARE FESTA PIÙ FORTE DELLA PIOGGIA, CON DJ ROVERETANO MARCOZZI »

13.04 - lunedì 1 gennaio 2024

La voglia di festeggiare l’arrivo del nuovo anno a ritmo di musica, di stare insieme per il tradizionale countdown che ha accolto il 2024 è stata più forte della pioggia, a tratti insistente, più forte del tempo inclemente che ha beffardamente provato a rovinare una delle feste più attese dell’anno a Rovereto.

L’evento “Capodanno in piazza” si è svolto regolarmente ieri sera in piazza Rosmini, che via via è andata riempiendosi con l’arrivo di quanti hanno festeggiato il veglione nei locali della città ma anche di quelli che hanno atteso a casa il momento di uscire per festeggiare in compagnia.

L’evento, organizzato dall’Unione Commercio e Turismo, in collaborazione con Comune di Rovereto, Apt Rovereto Vallagarina e Monte Baldo, Comunità della Vallagarina ha fatto centro ancora una volta, dimostrando la validità della formula adottata per la serata.

Lo storico dj roveretano Max Marcozzi, insieme al giovane Andrea De Jorio, insieme ai vocalist Silvy e Andrea, hanno fatto ballare quanti si sono riuniti nella piazza principale della città della quercia, quest’anno caratterizzata dall’albero artificiale con le sue ormai celebri sfere che ha fatto scattare migliaia di flash e si selfie.

Alla fine tutti soddisfatti, per una partecipazione al di sopra delle aspettative e per l’atmosfera di festa che ha caratterizzato la serata di San Silvestro, rimandando al prossimo anno, sperando in un meteo migliore.