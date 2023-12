FDI – GRUPPO CONSILIARE / TRENTO * MAXIRISSA IN CENTRO: « PER IANESELLI ERAVAMO DEI VISIONARI MA ORA INVOCA UNA REPRESSIONE DURISSIMA, BENTORNATO TRA NOI SINDACO »

12.12 - sabato 30 dicembre 2023

MAXIRISSA IN CENTRO: PER IANESELLI ERAVAMO DEI VISIONARI MA ORA INVOCA UNA REPRESSIONE DURISSIMA!

BENTORNATO TRA NOI SINDACO!

Mesi e mesi di interrogazioni in aula da parte del Gruppo Consiliare di Fratelli d’Italia relativamente a tutti gli episodi che nell’ultimo periodo hanno letteralmente sconvolto la nostra città, non sono serviti a smuovere Ianeselli. Siamo stati dapprima additati come visionari, come i registi di un film che si basava su un copione di fantasia. Successivamente, davanti ad una realtà che diventava ogni giorno sempre più difficile da nascondere a parole, il Primo Cittadino ha cominciato a condividere in aula la responsabilità di quello che accadeva con le Forze dell’Ordine, dimenticandosi completamente dei poteri speciali in termini di sicurezza urbana, attribuiti ai Sindaci anche dai Governi di centrosinistra che si sono succeduti negli ultimi anni.

Ora finalmente Ianeselli pare essere tornato tra noi, ad una fin troppo triste e preoccupante realtà. Dispiace che ci sia voluto l’ennesimo e gravissimo episodio di violenza in centro ieri sera, dove si sono affrontate in due gruppi contrapposti circa una trentina di persone nordafricane. Botte, urla, sanpietrini e bottiglie volanti hanno “incendiato” le zone di piazza Santa Maria, via Roma e via Pozzo con episodi successivi anche verso piazza Venezia. I residenti sconvolti e attoniti hanno tempestato di chiamate il numero unico di emergenza. Ora il Sindaco dice basta invocando una repressione durissima.

Dal canto nostro possiamo solo sperare che non sia l’ennesima boutade di chi, alla guida della città, si sta rendendo conto che a Trento i problemi che Fratelli d’Italia ha sempre denunciato negli ultimi anni ci sono per davvero! Che non sia l’uscita di chi si sta rendendo conto di aver terminato le frecce spuntate al proprio arco, con le prossime elezioni amministrative non proprio così distanti.

Come Gruppo Consiliare Comunale, continueremo nella nostra azione di pressione sul Sindaco e sulla Giunta, affinché vengano presi tutti i provvedimenti possibili per garantire la massima sicurezza ai cittadini, ben consapevoli comunque che l’ultima parola spetta a Ianeselli… purtroppo!

Gruppo Consiliare Comunale Fratelli d’Italia – A.N.