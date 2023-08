CASSA RURALE VAL DI FIEMME (TN) * AVVICENDAMENTO: « DAL PRIMO SETTEMBRE ROBERTO CEOL È IL NUOVO DIRETTORE, SUBENTRA A PAOLO DEFRANCESCO »

16.07 - giovedì 31 agosto 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Da Paolo Defrancesco a Roberto Ceol: nuovo direttore generale a Val di Fiemme Cassa Rurale. Stamani, alla sede di Predazzo dell’istituto di credito cooperativo, passaggio del testimone alla direzione generale tra Paolo Defrancesco e Roberto Ceol. Il presidente Marco Misconel: “un avvicendamento nel segno della continuità”. “Grazie Paolo. Buon lavoro Roberto”.

Due messaggi che, più di altri, hanno caratterizzato la breve cerimonia ospitata, stamani, alla sala consiglio della sede di Predazzo di Val di Fiemme Cassa Rurale per il passaggio di testimone alla direzione generale.

Da venerdì 1° settembre Roberto Ceol è il nuovo direttore dell’istituto di credito cooperativo. Paolo Defrancesco ha maturato i requisiti pensionistici dopo aver lavorato quarant’anni in Cassa Rurale di cui venti con l’incarico di direttore.

“Il bilancio personale – ha osservato Defrancesco – è sicuramente positivo. In questi vent’anni i numeri della Cassa Rurale hanno avuto una crescita media del 130% a cui ha contribuito in buona parte anche la fusione avvenuta nel 2017 con Cassa Rurale Centrofiemme-Cavalese. E’ stato un percorso di sviluppo e di rafforzamento, raggiunto solo grazie a un lavoro di squadra per il quale desidero espressamente ringraziare presidenti, amministratori e, soprattutto, collaboratrici e collaboratori. Ho avuto la fortuna di lavorare nel credito cooperativo, fare un lavoro che mi piaceva e che ho sempre ritenuto utile per la nostra comunità”.

Il punto di forza della Cassa è l’elevata patrimonializzazione con un indice CET1 superiore al 28%. “Lascio una banca in salute – ha aggiunto Defrancesco – e la lascio nelle buone mani del mio vicedirettore e di una ottima squadra, preparata e motivata”.

Oggi Val di Fiemme Cassa Rurale conta 7965 soci, 101 dipendenti, 923 milioni di euro di raccolta complessiva, 525 milioni di euro di impieghi, 108 milioni di euro di patrimonio, e un’utile di 6 milioni di euro (riferito allo scorso esercizio).

Roberto Ceol è in Cassa Rurale da inizio millennio (è stato assunto nel 2002). Responsabile area crediti) e vicedirettore generale dal gennaio del 2022. “Affronto questo nuovo incarico – ha spiegato – con uno spirito propositivo, con tanta energia e serenità alla guida di una banca solida, aspetto questo che ci consentirà di pianificare interventi con la necessaria tranquillità”.

Il presidente di Val di Fiemme Cassa Rurale, Marco Misconel (presente anche il vicepresidente Pierpaolo Dellantonio) ha evidenziato che l’avvicendamento alla direzione generale rappresenta un evento straordinario. “Con un pizzico di orgoglio – ha osservato – siamo felici di aver nominato direttore chi fa parte della nostra Cassa Rurale da più di vent’anni per un passaggio del testimone all’insegna della continuità”.