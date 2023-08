VETRI SPECIALI * INCENDIO A SPINI DI GARDOLO (TN): « È IN ATTO UNA VALUTAZIONE PRELIMINARE DEI DANNI SUBITI, PER RIPRENDERE NEI TEMPI PIÙ BREVI L’ATTIVITÀ PRODUTTIVA »

16.03 - giovedì 31 agosto 2023

La Vetri Speciali informa che nella serata di ieri, 30 agosto 2023, si è verificata una fuoriuscita di vetro dal forno fusore in funzione presso la sua Unità produttiva di Spini di Gardolo. I Vigili del Fuoco tempestivamente avvisati ed intervenuti, con la collaborazione del personale presente in fabbrica hanno provveduto a raffreddare le zone interessate mettendo in sicurezza le aree. Gli impianti presenti in stabilimento hanno permesso di gestire l’evento in condizioni di sicurezza salvaguardando la salute dei dipendenti e delle persone presenti.

Non si sono registrati infortuni. Al momento è in atto una valutazione preliminare dei danni subiti dall’infrastruttura con il fine di riprendere l’attività produttiva nei tempi più brevi. La Direzione aziendale è già in contatto con le Organizzazioni Sindacali per valutare le problematiche legate alla gestione del personale nel periodo di fermata della produzione.

