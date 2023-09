BIDIMEDIA * MEDIA SONDAGGI 11 SETTEMBRE: « FDI AL 29,0% / PD 19,8% / M5S 16,1% / LEGA 9,3% / FI 7,2% / AZIONE 3,7% »

13.45 - lunedì 11 settembre 2023

Media sondaggi 11 settembre: Lega al massimo dalle politiche, continua il calo di FI. La media dei sondaggi italiani all’11 settembre.

Poche variazioni nelle ultime 4 settimane, il dato probabilmente più interessante che segnalano i vari istituti italiani è la Lega al suo massimo dalle politiche 2022. Il partito di Matteo Salvini si trova infatti al 9,3%, in crescita di due decimi. Di contro continua il calo di Forza Italia, trend che ormai accompagna il partiti da due mesi. FI vale ora per i sondaggi il 7,2%, in calo di due decimi. Perfettamente stabile e nettamente primo partito Fratelli d’Italia al 29%, mentre cede un decimo noi moderati allo 0,7%. Il centrodestra maggioranza di governo vale quindi il 46,2% nelle intenzioni di voto. Altro dato che riguarda la maggioranza è la fiducia nella presidente del consiglio Giorgia Meloni stimata al 42,2% degli italiani.

Passando alle opposizioni il centrosinistra guadagna un decimo al 25,6%, al decimo perso dal Partito Democratico (19,8%) fanno da contraltare i due guadagnati da più Europa (2,5%) con alleava verdi e sinistra stabile al 3,3%. In crescita di due decimi e a conferma del buon periodo che sta vivendo nelle rilevazioni del voto il movimento 5 stelle sale al 16,1%. Stabile Azione al 3,7% mentre Italia Viva guadagna un decimo avvicinando la soglia del tre (2,8%). Infine per quanto riguarda le opposizioni extraparlamentari stabili Per l’Italia (1,9%) e Unione Popolare (1,0%) mentre guadagna un decimo Democrazia Sovrana e Popolare (0,8%).

Nota Metodologica, la media considera i sondaggi diffusi nelle 4 settimane precedenti alla data indicata confrontati con la media a 4 settimane precedente. Si considera un solo sondaggio per istituto, il più recente