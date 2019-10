GRUPPO PD  * CASO MEZZOLOMBARDO: « SBIGOTTIMENTO E CONDANNA PER L’INQUALIFICABILE ATTO OMOFOBO, ATTEGGIAMENTI EVIDENTEMENTE SQUADRISTI »

Nel dover prendere atto di quanto le culture dell’intolleranza abbiano ormai legittimato l’insulto più volgare e quella violenza verbale che rischia sempre di essere prodromica a quella fisica, il Gruppo consiliare del Partito Democratico del Trentino, nello sbigottimento per un atto inqualificabile come quello omofobo accaduto a Mezzolombardo nei giorni scorsi, esprime la propria piena e convinta condanna nei confronti di simili atteggiamenti evidentemente squadristi e che nelle differenze credono di poter individuare le cause del difficile momento che stiamo attraversando. A poco servono le mostre e gli eventi sulla violenza di genere, se poi le Istituzioni dell’autonomia tacciono di fronte ad episodi che testimoniano l’avanzarsi di una cultura dell’odio anche fra le nostre comunità, che credevamo culturalmente immuni da certe vili bassezze.

Il Gruppo consiliare provinciale del Partito Democratico del Trentino