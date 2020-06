PAT * SPECIALE “ COVID-19 FREE “ – TERZA PUNTATA: « PROSEGUE LA MESSA IN ONDA NELLE TV LOCALI, IL PRODOTTO è DISPONIBILE ANCHE SUL WEB »

Speciale Covid-19 free, in onda la terza puntata. Nelle Tv locali il programma prodotto dall’ufficio stampa della Provincia, disponibile anche sul web.

Prosegue la messa in onda nelle Tv locali delle puntate del programma “Covid-19 free. In sicurezza per il bene di tutti”, con alcuni video realizzati dall’Ufficio Stampa della Provincia autonoma di Trento che mostrano quali sono le indicazioni da seguire in contesti di vita quotidiana, dando informazioni in modo gradevole e diretto, per aiutare e informare i cittadini questa “Fase 2”.

La terza puntata comprende tre pillole video: la prima è dedicata alle regole di accesso ai Punti prelievo dell’Azienda sanitaria, che erogano il servizio solo su appuntamento; quindi si passa a mostrare l’ingresso ai musei provinciali, riaperti dopo la pausa dovuta al lockdown; con l’ultima clip si torna a nuotare: sono infatti riaperte anche le piscine e nel video si illustra cosa cambia per gli utenti con l’esempio del centro natatorio del Primiero.

La puntata, realizzata dall’Ufficio Stampa della Provincia, ospita contributi di dirigenti pubblici dei settori coinvolti.

Ecco gli orari della messa in onda:

RTTR:

Mercoledì 10 giugno ore 18.50

Giovedì 11 giugno ore 13.45

Venerdì 12 giugno ore 22.25

Sabato 13 giugno ore 06.58

Telepace:

Mercoledì 10 giugno ore 20.00

Giovedì 11 giugno ore 09.05

Venerdì 12 giugno ore 16.45

Sabato 13 giugno ore 14.05

Trentino TV:

Mercoledì 10 giugno ore 13.20

Giovedì 11 giugno ore 18.45 – 23.05

Venerdì 12 giugno ore 14.21

Sabato 13 giugno ore 09.01

Il programma può essere inoltre visto sul canale Youtube dell’Ufficio Stampa Pat a questo link: