AAROI EMAC / ANAAO ASSOMED / ANPO ASCOTI / FEDERAZIONE CIMO-FESMED / FEDERAZIONE FASSID-FVM * SERVIZIO SANITARIO TRENTINO: « DICHIARIAMO LO STATO DI AGITAZIONE, NON AVENDO OTTENUTO RISPOSTE DA GIUNTA PAT ED APRAN »

11.57 - sabato 22 ottobre 2022

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

Le Organizzazioni Sindacali (OO.SS.) hanno intenzione di dichiarare lo stato di agitazione della Dirigenza medica, sanitaria e veterinaria del Servizio Sanitario Provinciale non avendo ad oggi ottenuto risposte a fronte delle numerose richieste inviate alla Giunta provinciale e all’A.P.Ra.N. (Agenzia Provinciale per la Rappresentanza Negoziale).

La richiesta principale, che non ha ottenuto risposta, riguarda la mancata convocazione per la chiusura del Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro (CCPL) 2016-2018, contratto sottoscritto a livello nazionale il 19 dicembre 2019.

La chiusura del Contratto Provinciale 2016-2018 è fondamentale in quanto la mancata sottoscrizione non consente l’eventuale Avvio delle trattative per il rinnovo del CCPL 2019/2021.

Dopo più di un anno di richieste inevase e di risposte non ottenute le OO.SS. ritengono che il tempo dell’attesa sia scaduto e si preparano per dare voce al loro disappunto.

In quale modo?

I mesi di novembre e dicembre saranno mesi di una stagione di incontri, confronti, assemblee per arrivare a forme di protesta che porteranno i dirigenti medici, veterinari, odontoiatri e sanitari dell’APSS, compresi i dirigenti delle professioni sanitarie, ad esprimere tutto il loro disappunto per una situazione non più tollerabile.

Le Assemblee dei Dirigenti sono state programmate presso tutti gli Ospedali della provincia secondo questo programma: Rovereto 25/10 – Cles 9/11 – Arco 16/11 – Tione21/11 – Borgo 22/11 – Cavalese 23/11 – Trento 30/11.

Le Assemblee hanno lo scopo di informare tutti i Dirigenti aziendali della situazione che si è venuta a creare nei rapporti con la Giunta provinciale e l’A.P.Ra.N., situazione di assoluta non considerazione delle legittime aspettative della Dirigenza.

Ottenere un momento di ascolto è l’auspicio delle Organizzazioni Sindacali al fine di evitare una mobilitazione che andrebbe a penalizzare la cittadinanza.

Intersindacale dell’Area della Dirigenza medica, sanitaria e veterinaria del Servizio Sanitario Provinciale

AAROI EMAC dr. Luca Filetici

ANAAO ASSOMED dr. Marco Scillieri

ANPO ASCOTI dr. Fulvio Campolongo

Federazione CIMO-Fesmed dr.ssa Sonia Brugnara

Federazione FASSID-FVM dott. Giorgio Temporin

Trento, 20 ottobre 2022