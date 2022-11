COPPOLA (EUROPA VERDE) – INTERROGAZIONE * TOSSICODIPENDENZE: « QUANTE SCUOLE HANNO ADERITO ALLA PIATTAFORMA ON-LINE CHIAMATA “CASSETTA DEGLI ATTREZZI”? »

16.42 - lunedì 07 novembre 2022

Nel 2019 è stato avviato dalla Giunta provinciale un nuovo piano per la lotta alle tossicodipendenze. Allo scopo è stato istituito un ufficio presso la Presidenza per coordinare tutte le operazioni che si intendevano intraprendere. Si intende con ciò studiare le iniziative di carattere culturale, formativo ed educativo per prevenire il consumo di stupefacenti nei giovani.

Nel luglio 2020 ho interrogato il Presidente della Provincia per sapere, ad un anno della istituzione dell’ufficio, la sintesi del lavoro prodotto.

Mi è stato risposto elencando una serie di interventi che sarebbero stati avviati e quindi interrogo il Presidente della Provincia per sapere, a tre anni dalla costituzione dell’ufficio:

*

la partecipazione e i risultati concreti ottenuti dalla rete di scuole no drugs denominata #liberalascuola4.0 del 2020 che mira a creare all’interno delle scuole delle competenze in materia di dipendenze attraverso formazione, sensibilizzazione, e prevenzione e promozione alla legalità e alla partecipazione giovanile;

quante scuole hanno aderito alla piattaforma on-line chiamata “cassetta degli attrezzi” nella quale i membri della comunità scolastica possono trovare risorse, progetti, strumenti, formazione e attività, suddivise per area tematiche e destinatari;

i risultati del gruppo di lavoro che ha come obiettivo quello di costituire un progetto innovativo per contrastare la dispersione scolastica sulla città di Trento, rivolto a tutti gli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado a rischio povertà educativa e fallimento scolastico, nella prospettiva di creare percorsi formativi alternativi di seconda opportunità;

nell’ambito dei progetti sulla promozione del benessere e crescita sana dei giovani se è stata realizzata la costituzione di una Redazione territoriale dei giovani che attraverso gli strumenti della televisione, del teatro, dei giornali on-line e Radio possa permettere ai giovani di ogni vallata, paese o cittadina del Trentino di raccontare e raccontarsi per fotografare la capacità educante del territorio da un lato e di esprimere la loro voce dall’altro;

quali altri progetti sono stati recentemente avviati e quale è stato il coinvolgimento delle scuole e delle famiglie.

*

Cons. Lucia Coppola

consigliera provinciale/regionale-Gruppo Misto/Europa Verde