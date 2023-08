5 ASSOCIAZIONI AMBIENTALISTE * GRANDI CARNIVORI: « PACCHER E ON. AMBROSI SU “INDEBOLIMENTO ISTITUZIONALE”, GROTTESCO IL DIALOGO TRA PORTATORI D’INTERESSE »

17.09 - venerdì 18 agosto 2023

Una politica che disprezza il dialogo sui Grandi Carnivori. Leggiamo con stupore le parole di Roberto Paccher, a cui fa eco l’On. Ambrosi, sul tema “grandi carnivori” e sul presunto “indebolimento istituzionale” che deriverebbe dal dialogare con le organizzazioni ambientaliste.

In particolare appare grottesco e irrazionale pensare che il semplice dialogo tra portatori di interesse, elemento chiave di ogni processo democratico e dovere di ogni Istituzione, appaia come qualcosa da evitare.

D’altronde, alle Associazioni ambientaliste sono state precluse tutte le opportunità di dialogo con la Provincia, non ultimo l’incontro di concertazione convocato dopo i drammatici fatti di Caldes: ma è proprio con strumenti contro i quali la Provincia appare ostile che la convivenza con i Grandi Carnivori avrebbe l’opportunità di essere realizzata, al di fuori di proclami che suonano come vuote prese in giro nei confronti prima di tutto dei Trentini. L’inadeguatezza dell’attuale Giunta, prima di tutto nel realizzare il normale processo democratico, è tra le altre cose manifesta nel fallimentare modus operandi degli ultimi cinque anni.

Un forte apprezzamento va quindi a Francesca Gerosa di Fratelli d’Italia che, in un clima non facile e a differenza di tutte le altre forze politiche di ogni simbolo o colore, ha raccolto intorno ad un tavolo tecnici e associazioni del territorio ed ascoltato i differenti pareri allo scopo di produrre un documento condiviso e aperto a tutti i portatori di interesse sul tema.

Concludendo, ribadiamo che la strada tracciata dall’attuale Giunta, quella che prevede improbabili deportazioni di massa rimane solo propaganda irrealizzabile fuori da ogni logica scientifica e legislativa, e che per il futuro, qualunque sarà la scelta politica dei Trentini, sarà necessario un profondo cambio di rotta che abbandoni la strategia della paura e dei proclami e che inizi a lavorare seriamente, per la coesistenza con questi animali, inclusa una gestione seria e scientificamente comprovata di tutte le possibili situazioni di conflitto.

Firmatari

Associazione per il WWF Trentino ODV

Io non ho paura del lupo APS

LAV Trentino

LIPU Trento

Associazione RASE

Alessandro De Guelmi, Veterinario