RAI 3 * “MEZZ’ORA IN PIÙ” / “MEZZ’ORA IN PIÙ-IL MONDO CHE VERRÀ: « OGGI OSPITI DI LUCIA ANNUNZIATA, GILBERTO PICHETTO FRATIN – RITA NICOLINI – LUCA ZAIA – GIULIO TREMONTI »

09.49 - domenica 21 maggio 2023

Gilberto Pichetto Fratin, Rita Nicolini, Luca Zaia e Giulio Tremonti tra gli ospiti di Lucia Annunziata.

L’alluvione in Emilia-Romagna e la visita della presidente del Consiglio Giorgia Meloni; il ddl Calderoli sull’Autonomia differenziata; il vertice del G7 in corso a Hiroshima; le elezioni in Grecia. Questi i temi al centro di “Mezz’ora in più” e “Mezz’ora in più/Il mondo che verrà” in onda oggi, domenica 21 maggio, a partire dalle 14.30 su Rai 3.

Ospiti di Lucia Annunziata, il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin, la direttrice dell’Agenzia regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile dell’Emilia Romagna Rita Nicolini, il presidente della Regione Veneto Luca Zaia, il presidente della Commissione Esteri della Camera Giulio Tremonti, i giornalisti Simone Pieranni e Tonia Mastrobuoni.