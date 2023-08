CIVETTINI * ELEZIONI TRENTINO: « IL MIO SOSTEGNO A DIVINA, PER DARE SPAZIO AD UNA POLITICA DI PARTECIPAZIONE GLOBALE »

16.35 - venerdì 18 agosto 2023

In vista delle Amministrative del Trentino, mi presento: sono già stato Consigliere circoscrizionale a Borgo sacco; poi Consigliere comunale a Rovereto per TRE legislature, per poi approdare a Mori, dove in Consiglio comunale ho ricoperto il ruolo di Presidente del Consiglio, prima di approdare in Provincia, come Consigliere regionale e provinciale, per due legislature.

Già dipendente pubblico dal 1977 al 1980, ho rinunciato alla “sicurezza” per scelte professionali diverse, portandomi fino alla dirigenza nel gruppo Marazzi, a Sassuolo (Modena), di cui mi onoro di essere stato alle dipendenze per oltre 14 anni.

Do immediatamente e volentieri, la mia disponibilità, adesione ed esperienza a sostenere il senatore e avvocato Sergio Divina a Governatore del Trentino, con l’entusiasmo di sempre, ringraziandolo per aver raccolto l’invito ad essere a disposizione, per dare una scossa, a questo Trentino, che, di là da Vasco Rossi, necessita di una svolta chiara e competente su lavoro, sanità, scuola, ambiente e seria gestione delle biodiversità presenti sul nostro territorio.

Siamo nati trentini e moriremo cercando innovazione e soluzione per coloro che vivono il Trentino, da residenti e turisti e per questo, chi avrà la voglia di mettersi a disposizione- io tra questi-, non farà un patto con il candidato Presidente, ma con la comunità trentina tutta, per esserci e, ascoltando, proporre soluzioni e riforme.

Non autoproclamazione – dunque- quella del Sen. Sergio Divina, ma risposta chiara ad un invito dei territori, delle persone e di coloro che da tempo avevano deciso di astenersi dal voto, per impotenza, di un sistema democratico ammalato, più teso al “Poltronismo” che alla disponibilità.

“Rispettare il passato, amare il presente e innamorarsi del futuro (cit.)”, questo lo slogan che ci dovrà contraddistinguere, non nella forma “parolaia”, ma con fatti concreti, puntuali e precisi, frutto dell’ascolto costante di centri urbani sempre più soli e di presunte periferie, sempre più importanti per la vita sociale e di relazione.

Esserci, per dare spazio ad una politica di partecipazione globale delle parti, dando immediate risposte, senza attendere “cinicamente” gli ultimi cento giorni di Legislatura, per usare tesoretti cinicamente nascosti, per rinnovo contratti, investimenti, scelte strategiche e quant’altro possa servire a famiglie e imprese.

Un patto “per il meglio del trentino”, che partendo dall’Autonomia speciale che ci appartiene, possa, attraverso la disponibilità oculata, consapevole, responsabile e autorevole esperienza di ascolto di Sergio Divina, possa dare risposte adeguate ad un Trentino che cambia, partendo dalle radici verso un futuro che sarà quello che sapremo costruire insieme a tutti!

Claudio Civettini

Mori (Tn)