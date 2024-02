VALDUGA (CAMPOBASE) * BY-PASS ROVERETO: « BENE CHE A BREVE VI SIA UNA PRESENTAZIONE DEL PROGETTO AL CONSIGLIO COMUNALE, PIÙ VOLTE RINVIATA »

15.54 - martedì 6 febbraio 2024

Circonvallazione ferroviaria di Rovereto e linea Rovereto-Riva. Il Presidente Fugatti, incalzato dal consigliere Valduga, annuncia la prossima presentazione del progetto in aula consiliare a Rovereto. “II Viceministro alle Infrastrutture, Edoardo Rixi, ha dichiarato in una intervista rilasciata ad un quotidiano che tra gli impegni presi dal Governo con la Giunta provinciale, vi è la realizzazione del bypass ferroviario di Rovereto e il finanziamento del collegamento Rovereto-Riva del Garda attraverso una nuova linea. Per quanto riguarda il bypass di Rovereto, il Comune ha avuto modo di interagire negli anni scorsi, tanto da arrivare, con l’appoggio della Comunità di Valle, ad una modifica del tracciato, perché quello ipotizzato era chiaramente insostenibile dal punto di vista idrogeologico.

Il Consiglio comunale sta però ancora aspettando la presentazione da parte della Giunta provinciale e di RFI dell’ipotesi alternativa. Sul tracciato della Rovereto-Riva del Garda abbiamo visto ancora meno, se non una generica linea tracciata sulla carta. Alla luce delle dichiarazioni del Vice Ministro Rixi, si chiede dunque alla Giunta Provinciale se vi siano novità, in particolare se siano state messe in campo ipotesi concrete per queste opere e, in caso affermativo, quali siano e con quali tempi di realizzazione”. Così il Consigliere Francesco Valduga al Presidente Fugatti nel corso del Question Time in Consiglio Provinciale.

Il presidente Fugatti ha ricordato che la circonvallazione di Rovereto è stata oggetto di confronto con il Comune nell’ottobre 2021, a cui Rfi ha fatto seguire approfondimenti tecnici per sviluppare la proposta ritenuta più funzionale, il sotto attraversamento con la linea dell’alta capacità dell’area urbana di Rovereto in corrispondenza dell’attuale areale ferroviario. Ne è seguita una prima proposta per il documento di fattibilità, illustrato al sindaco il 4 agosto 2023. Dopo l’incontro sono stati richiesti ulteriori approfondimenti tecnici per compatibilizzare l’illustrato con le esigenze del Comune, in particolare per l’interferenza con la zona di Marco. Il documento sarà oggetto nelle prossime settimane di una seduta dedicata del Consiglio comunale. I tempi: una volta consolidato il documento, nel 2024 potrà essere avviato il dibattito pubblico e parallelamente verrà inviato lo studio del progetto di fattibilità tecnica economica.

Concluso il dibattito pubblico e completato il progetto di fattibilità, si potrà avviare l’iter autorizzativo e si potranno individuare le tempistiche. Fugatti ha evidenziato poi, sullo sviluppo del progetto della linea Rovereto-Riva del Garda, che non si può prescindere dall’individuazione di una soluzione per il bypass di Rovereto, attività in corso attualmente di elaborazione da parte di Rfi. Per quanto riguarda le tempistiche, il documento di fattibilità delle alternative progettuali è concluso. Rfi ha svolto l’attività prevista dal protocollo di intesa con la Pat del 2021 e ha trasmesso alla Pat nel luglio 2022 gli esiti positivi del documento di fattibilità. Si ha

evidenza di questo progetto nell’appendice 10 dell’aggiornamento 2023 del contratto di programma Rfi- Mit che riporta l’elenco degli studi da sviluppare. Si è nella fase precedente all’inserimento nel contratto di programma parte investimenti, come ha specificato il viceministro. Per arrivare a queste finalità, ha concluso Fugatti, con l’amministrazione comunale di Rovereto serve una condivisione dei territori.

“Fa piacere, ha concluso Valduga, sapere che a breve vi sarà una presentazione, già più volte rinviata, del progetto al Consiglio comunale. Per quel che riguarda la Rovereto-Riva, oltre alla necessità di visione di insieme, è importante la condivisione dei territori per essere sicuri promuovere il tragitto meno impattante per la comunità e i territori stessi. Rispetto a ciò piacerebbe cominciare a vedere qualche elemento di concretezza in più. E’ comunque positivo che si stia proseguendo con la progettazione”.