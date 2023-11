CONSORZIO ADAMELLO SKI PONTEDILEGNO-TONALE * STAGIONE INVERNALE 2023: « IL 18/11 APRE IL GHIACCIAIO PRESENA, INAUGURAZIONE “WINTER OPENING PARTY“ (9/12) »

11.39 - martedì 7 novembre 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Il 18 novembre si potrà iniziare a sciare sul Presena e il 9 dicembre l’inaugurazione ufficiale con il consueto “Winter Opening Party” cui seguiranno eventi per tutta la famiglia. Bertolini: “La sfida? Alzare la qualità e proporre sempre qualcosa di nuovo”. Tra le novità, la possibilità di regalare uno skipass da sfruttare entro il 1° maggio 2024. Confermato il prezzo flessibile: per chi prenota prima previsti sconti fino al 25%

Pontedilegno-Tonale. La neve è arrivata e finalmente l’inizio stagione ha una data: da sabato 18 novembre si potrà iniziare a sciare sul ghiacciaio. Come sempre, è il Presena ad aprire le danze e poi, nelle settimane successive, verranno aperte anche le piste alle quote più basse ovvero al Passo Tonale e poi a Ponte di Legno e Temù. La sfida dell’inverno 2023-2024, per il Consorzio Pontedilegno-Tonale, è ambiziosa: soddisfare le aspettative sempre più elevate degli sciatori. “Per vincerla, occorre innalzare continuamente gli standard di qualità e implementare l’offerta, trovando sempre elementi nuovi che rendano l’esperienza quanto più completa e personalizzata possibile: la voglia, fortissima, del pubblico di tornare a sciare sulle piste del nostro comprensorio dimostra che il lavoro di sviluppo svolto in questi anni è stato proficuo, grazie anche alle diverse novità introdotte”, spiega Michele Bertolini, direttore del Consorzio Pontedilegno-Tonale.

Tra queste, lo skipass “smart”, con sconti flessibili che premieranno i più rapidi (questione di dita sulla tastiera e non di sci sotto ai piedi), confermato anche per la stagione invernale 2023/24 ormai alle porte e che verrà celebrata con un mega-evento in programma il 9 dicembre a Ponte di Legno: in sostanza, prima si acquista (online) lo Smart Skipass, maggiore è la riduzione di cui si può usufruire (fino al 25% sul prezzo di listino) per accedere alle 4 ski area del comprensorio (Ghiacciaio Presena, Passo Tonale, Ponte di Legno e Temù). La promozione è valida sugli skipass “giornaliero”, “2 giorni consecutivi”, “a ore” e, da questo inverno, pure su quelli “3 giorni consecutivi” e “4 giorni consecutivi”. Tutti i dettagli sono consultabili qui: https://www.pontedilegnotonale.com/it/skipass-e-risalite/smart-skipass/

Gli skipass saranno in vendita nel momento in cui sarà possibile fissare la data di apertura delle piste.

Sarà inoltre possibile beneficiare di uno sconto sullo skipass, soggiornando in una delle strutture ricettive associate al Consorzio Pontedilegno-Tonale: per ogni periodo della stagione sciistica sono infatti previste offerte ad hoc. Qui tutte le info . La prima è pensata per il (lungo) week-end di Sant’Ambrogio, dal 7 al 10 dicembre (qui i dettagli).

Le novità del Consorzio Pontedilegno-Tonale non sono finite: a partire dall’imminente stagione sciistica, infatti, sarà possibile acquistare uno skipass da regalare a chi non vede l’ora di divertirsi sugli sci. Un’idea-regalo senza dubbio utile e originale. Lo skipass – si potrà scegliere tra il “giornaliero” e quelli da 5 o 10 giorni consecutivi – sarà valido fino al 1° maggio 2024 e utilizzabile da chi lo riceve in qualsiasi giorno entro tale data. Per riscattarlo, basterà scansionare il QR Code, inserire il codice coupon, visualizzare il relativo prodotto, selezionare la data e associare il codice alla K-Card (chi non ne è in possesso, potrà ritirarla nelle biglietterie del Consorzio versando una cauzione di 5 euro).

Ma questa è solo una delle tante iniziative messe in atto dal Consorzio Pontedilegno-Tonale con l’intento di arricchire una proposta trasversale, sviluppata per assecondare gusti ed esigenze di adulti e bambini. Un’offerta completa, come quella rivolta agli sciatori (abituali e non), con le 41 piste (di ogni tipologia e livello di difficoltà) del comprensorio, collegate in un unico carosello di oltre 100 chilometri e servite da 30 moderni impianti di risalita.

Più dei numeri, comunque considerevoli, qui conta soprattutto la qualità delle piste. Un esempio su tutti: la “Paradiso”, che proprio quest’anno spegne virtualmente le 60 candeline, lunga 3 chilometri e con una pendenza massima del 45% che assicura adrenalina e divertimento tra panorami spettacolari. Non a caso, è stata inserita nella top-ten delle migliori piste italiane. Tra i 3.069 metri del Ghiacciaio Presena (quota massima) e i 1.121 di Temù (minima) ognuno può trovare quella più adatta alle sue capacità: il divertimento, tanto per gli sciatori più esperti quanto per i principianti, è garantito. Confermata, anche per questa stagione, l’opportunità di sciare in notturna per due sere a settimana, sulla pista Valena (blu) al Passo Tonale e sulla Valbione (rossa) a Ponte di Legno, entrambe perfettamente illuminate: l’atmosfera notturna, carica di magia, consentirà di vivere un’esperienza unica nel suo genere.

Non solo sci, comunque: nel comprensorio Pontedilegno-Tonale è infatti possibile cimentarsi in svariate attività invernali grazie a percorsi e servizi dedicati. Sci di fondo, scialpinismo, freeride, fat bike, sleddog, pattinaggio, snowkite, circuito con kart elettrici, escursioni in motoslitta o con le ciaspole: sono solo alcuni esempi. Al Passo Tonale si trovano uno snowpark (per gli amanti dello snowboard) e una pista da skicross tra le più lunghe delle Alpi, da percorrere tra salti, gobbe e curve paraboliche.

Da questa stagione sciistica, inoltre, chi sceglierà il comprensorio Pontedilegno-Tonale per i propri momenti di svago sulla neve, avrà uno stimolo in più: il Consorzio ha infatti implementato la funzionalità Gaming della App ufficiale. Sarà dunque possibile battere vari record e scalare le classifiche della community. Tra i vari primati che si potranno superare figurano: Adamello (i metri di dislivello), Runner (il numero di impianti utilizzati), Fun Days (il numero di giornate sci), Working Days (totale giornate sci nei giorni feriali), Passaggio Nord-Ovest (chi attraversa tutto il comprensorio sciando sulle piste Temù e Valbiolo), Granny (Corno d’Aola), Devil (piste Angelo e Paradiso nello stesso giorno), Baby (i tre tapis roulant Tubbo, Discovery e Atlantis nello stesso giorno), Nightmare (sci notturno a Ponte di Legno e al Tonale).

E proprio al Passo Tonale, gli sciatori potranno usufruire della nuova seggiovia Valena, ancora più comoda e performante: una moderna esaposto, in fase di installazione in questi giorni, che garantirà il massimo comfort grazie alle seggiole riscaldate. Potrà condurre fino a 3mila persone in un’ora (il tempo di percorrenza è di poco superiore ai 2 minuti), rendendo più rapido l’accesso allo snowpark e alla pista blu utilizzata dai principianti.

Il “Winter Opening Party” del 9 dicembre sancirà l’inizio della stagione invernale 2023/24, scandita da appuntamenti imperdibili, tra competizioni sportive, concerti con artisti di rilievo nazionale e iniziative che consentiranno di godere di tutta la bellezza del comprensorio Pontedilegno-Tonale: domenica 10 dicembre, per il terzo anno di fila, Vermiglio ospiterà la Coppa del Mondo di cyclo-cross, che nelle stagioni scorse ha lanciato alla ribalta mondiale campioni del calibro di Mathieu Van der Poel, Wout Van Aert e Tom Pidcock. A cavallo tra la fine del 2023 e l’inizio del 2024 si susseguiranno ben 4 fiaccolate serali: il 28 dicembre a Temù, il 30 sull’Alpe Alta, il 31 sul Corno d’Aola e il 5 gennaio sulla pista “Paradiso”. Ogni appuntamento avrà come piacevole appendice spettacoli pirotecnici, musica e vin brulé.

Pontedilegno-Tonale ospiterà inoltre alcune gare degli Winter World Master Games, il più importante evento al mondo di sport invernali riservato agli atleti “over 30” in programma dall’11 al 21 gennaio 2024 in Lombardia. Nel comprensorio andranno in scena le prove su neve, ovvero: sci alpino, sci alpinismo, snow run, sci di fondo e biathlon. Per iscriversi – c’è tempo fino al 1° dicembre – non occorre essere atleti, basta avere più di 30 anni. E tanta voglia di mettersi in gioco.

*

Foto di Mauro Mariotti