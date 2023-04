LEONARDI (FI) * MANIFESTAZIONE ANIMALISTI AD AVIO: “ GRANDE SEGNALE DI INCIVILTÀ, OGGI SI È PASSATO IL SEGNO “

14.25 - domenica 30 aprile 2023

Credo che la manifestazione di oggi di taluni sedicenti animalisti sotto casa del presidente Maurizio Fugatti ad Avio sia un altro grande segnale di inciviltà da parte di queste persone.

C’eravamo accorti da tempo chi fossero questi strenui difensori dell’orso: tanto capaci di minacce e offese per chi cerca di mettere in sicurezza la gente nelle valli trentine, quanto privi di empatia e maleducati (per usare un eufemismo) nei confronti della famiglia che si trova a piangere la scomparsa di un figlio di 26 anni.

Oggi si è passato il segno, dal manifestare sotto le sedi delle istituzioni a farlo sotto casa del Presidente della Provincia, mettendo in difficoltà i suoi affetti e tanta gente che non ha nulla a che vedere con l’orso, c’è un abisso di inciviltà. Forza Italia, partito che della libertà e del confronto civile, si fa alfiere da sempre e’ naturalmente al fianco del presidente Fugatti e condanna con forza una manifestazione indegna e pericolosa.

Giorgio Leonardi

Consiglio Provincia autonoma Trento (Gruppo Forza Italia)