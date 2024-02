UNIAMOCI TRENTINO APS * VIDEOCAMERE COMUNE TRENTO – GARANTE PRIVACY: « MULTA 50 MILA EURO, NOSTRO ESPOSTO A CORTE CONTI E GUARDIA DI FINANZA »

10.14 - giovedì 22 febbraio 2024

Inviamo la segnalazione fatta da Uniamoci Trentino APS a Corte dei Conti e Guardia di Finanza per possibile danno erariale derivante dalla condanna del Garante della Privacy al Comune di Trento, con richiesta di comminazione diretta al firmatario dei progetti Marvel, Protector e Precrisis e ai suoi collaboratori responsabili delle omissioni dei controlli rispetto alla tutela della privacy dei cittadini delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate (50.000 euro).

La popolazione non deve trovarsi nella posizione di coprire con propri tributi le conseguenze di ciò che ha deliberatamente ed erroneamente operato il primo cittadino, essendo state violate le regole di correttezza e buona amministrazione ed essendo il Comune di Trento espressamente indicato come leader e coordinatore e non (come dichiarato nella difesa) semplice partner dei progetti succitati, nonché come titolare del trattamento dei dati raccolti (sulla base del “grant agreement” stipulato per l’accesso ai fondi comunitari).

Uniamoci Trentino APS ha anche chiesto la verifica, comunicazione e cancellazione di eventuali dati raccolti riferibili a propri soci (circa 740 persone).