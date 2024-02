STAFFETTA “DIGIUNO PER LA PACE“ * UCRAINA E PALESTINA: « FERMIAMO LE GUERRE, FIACCOLATA A TRENTO – PIAZZA DUOMO (24/2 – 17.00) »

08.36 - giovedì 22 febbraio 2024

La staffetta “Digiuno per la Pace e il Cessate il fuoco in Palestina e in Ucraina” invita a partecipare al corteo di Trento previsto alle ore 17 presso piazza Duomo. Nella Striscia di Gaza, oltre due milioni di persone lottano per sopravvivere a una catastrofe umanitaria con un numero di vittime civili senza precedenti. La guerra è esplosa con una violenza inimmaginabile: impregna anche l’aria e l’acqua della Palestina.

Il 24 febbraio 2024 cade l’anniversario dei due anni dall’invasione russa dell’Ucraina. Un giorno funesto, che ha causato centinaia di migliaia di morti sul campo, milioni di profughi e sfollati, un terzo dell’Ucraina distrutta, il rischio di un incidente o di un’escalation nucleare.

Tutto ciò era da evitare. Ma negli ultimi anni, le guerre sembrano susseguirsi con ritmi ed intensità crescenti. Iniziano e non finiscono, alimentando l’industria e il commercio di armamenti.

Per sovvertire questa logica distruttiva e ricordare che un’alternativa è possibile, la Rete Italiana Pace e Disarmo organizza, per il 24 febbraio 2024, a due anni dall’invasione russa dell’Ucraina, la Giornata nazionale di mobilitazione per il CESSATE IL FUOCO IN PALESTINA ED IN UCRAINA.

In questa cornice, anche Trento organizza una fiaccolata per chiedere il cessate il fuoco. Appuntamento per sabato 24 febbraio 2024, alle ore 17, presso piazza Duomo, Trento. Vi invitiamo a portare bandiere di Pace, cartelli e voci per alzare la nostra voce!

Calendario staffetta di febbraio 2024

“Digiuno per la Pace e il Cessate il fuoco in Palestina e in Ucraina”. Nei lunedì e venerdì dal 16 febbraio al 1 marzo 2024

Per aderire iscriversi al modulo pubblicato sul sito www.rovepace.org https://forms.gle/atcny44iBa7m1QfE7 o scrivere all’email staffettadigiunotrentino@gmail.com per fissare il tuo giorno. Il calendario delle persone digiunanti sarà pubblico sul sito www.rovepace.org

Calendario – staffetta febbraio 2024

venerdì 16 febbraio

Jacopo Z., Stefania DC, Diego D., Paulo L., Leonardelli M., Maria Grazia La P.De P., Daniela R., Maria C., Chiara C., Andrea T., Paola T., Piergiorgio B., Alberto T, Giulia B., Enrica R., Ilaria P.

lunedì 19 febbraio

Silvana R., Liliana A. , Bruno M., Diego D., Paulo L., Blal Adem E., Aboulkheir B., Lorenza C., Stefano R., Ghada R., Lucia Comper B., Paola A ., Marco B., Giuliana D., Laura P.

venerdì 23 febbraio

Stefania DC, Paulo L., Maria C., Chiara C., Andrea T., Enrica R., Diletta P., Giusi T., Nicoletta F., Giusi T ., Nicoletta F ., Ilaria P.

lunedì 26 febbraio

Silvana R., Bruno M., Paulo L., Blal Adem E., Lorenza C., Stefano R., Ghada R., Marirosa B., Lucia Comper B, Stefano V. , Marco B.

venerdì 1 marzo

Stefania DC, Ilham K., Paulo L., Maria C., Chiara C., Andrea T., Enrica R., Lucia Comper B., Ilaria P.