UNIAMOCI E CUB * ” INTERNET OF THINGS “: « FLASH MOB OGGI A TRENTO, ALLE 15.00 DA PIAZZA DANTE LA PARTENZA DEL CORTEO IN CENTRO »

10.18 - sabato 7 ottobre 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

Oggi Trento torna in piazza, ore 15.00 piazza Dante con corteo in centro.

Viviamo in un tempo di estrema urgenza: l’ intensificarsi del controllo sociale e globale, la vicina instaurazione del nuovo ordine ad opera di Oms, ente strumentale ma autonomo dell’Onu, che non ha mai nascosto i propri intensi rapporti fra l’interno consiglio di sicurezza e la Nato, alleanza militare; c’è l’urgenza di bloccare ed arrivare allo stop ai lavo

ri anche sul by-pass ferroviario, non solo per ciò che distruggerà, ma anche e soprattutto per ciò che trasporterà.

Nondimeno, il progetto DinoS5g, fondazione Ugo Bodoni con partner Fbk ed Rfi, mira a piazzare una sensoristica che, attraverso il potenziamento delle reti per implementare l'”Internet of things” (LINK) , sopprimerà intere categorie di lavoratori, mirando questo progetto alla sperimentazione della guida autonoma.

Il momento di esserci è adesso: non si lotta mandandosi gli articoli di Telegram, la lotta va fatta fuori, con visi aperti e sorrisi irriverenti.

A seguito della manifestazione si potrà proseguire a sostegno dell’iniziativa promossa contro il by-pass di Trento.