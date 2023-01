ON. AMBROSI (FDI) * PORFIDO TRENTINO: « RILANCIO SETTORE E RICAMBIO GENERAZIONALE CON DODICI NUOVI POSATORI, GRAZIE AD “ESPO” E “TRENTINO SVILUPPO” »

16.46 - venerdì 27 gennaio 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

“Il settore del porfido ha dato moltissimo alle nostre comunità, e da esso possono nascere incredibili opportunità. Ha altresì contribuito alla cultura e alla conoscenza del territorio, dando lavoro a molte famiglie trentine e ad evitare lo spopolamento di tante nostre valli.

Bisogna quindi operare per far sì che i gravissimi fatti di cronaca che hanno coinvolto una parte non sana del settore, oltre alla crisi dovuta alla pandemia, non finiscano per nuocere a tutto il comparto.

Per il rilancio del settore, impegnato anche in una non semplice operazione di ricambio generazionale, oltre alla doverosa e necessaria trasparenza e piena legalità possono giocare un ruolo chiave la formazione e l’istruzione.

Per tale motivo, ho voluto visitare e portare il mio supporto al corso ideato da ESPO, Ente Sviluppo Porfido, con il supporto di Trentino Sviluppo spa, teso a formare e valorizzare la figura del posatore, una specializzazione artigiana nel settore delle pavimentazioni in porfido, e tipica espressione della nostra regione ovunque riconosciuta.

Ho appreso con estrema soddisfazione che dodici nuovi allievi posatori provenienti dal Trentino-Alto Adige hanno aderito al corso, rispondendo così all’importante necessità di energie nuove, certa che l’iniziativa vada nella giusta direzione e contribuisca a dare una ventata di positività al settore. Va sottolineato, tra l’altro, che taluni lavori ritenuti come prettamente maschili possono oggi essere visti sotto una luce diversa grazie alla formazione e all’istruzione.

Mi complimento con tutti i giovani posatori per il traguardo raggiunto, con ESPO, con gli organizzatori, con il maestro posatore Massimiliano Chemolli, e con tutti coloro, imprenditori e rappresentanti delle istituzioni, che insieme sono impegnati nello sviluppo e nella promozione di questo fiore all’occhiello del Trentino-Alto Adige”.

Lo dichiara Alessia Ambrosi, deputata di Fratelli d’Italia.