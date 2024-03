COORDINAMENTO PROVINCIALE IMPRENDITORI – TRENTINO * ALLOGGI PER LAVORATORI: « SOSTENIAMO LA PROPOSTA DI TRASFORMAZIONE DEGLI ALBERGHI DISMESSI »

15.50 - giovedì 7 marzo 2024

Alloggio per i lavoratori: il Coordinamento Provinciale Imprenditori sostiene fermamente la proposta di trasformazione degli alberghi dismessi. Il Coordinamento Provinciale Imprenditori (CPI) del Trentino esprime il suo pieno sostegno alla proposta di trasformare gli alberghi dismessi in foresteria per i lavoratori. Ribadiamo che tale proposta, contenuta nella variazione di bilancio 10/2024, rappresenta un’importante opportunità per rispondere all’esigenza di alloggio diffusa tra i lavoratori stagionali, pendolari e in difficoltà.

In particolare, sono state presentate delle proposte emendative che chiariscono la destinazione degli immobili: la foresteria sarà temporanea e riservata ai lavoratori di tutti i settori, non solo quello turistico. L’obiettivo è quello di gestire efficacemente una problematica dilagante che impatta negativamente sul tessuto economico e sociale del Trentino.

“La carenza e scarsità di alloggi per i lavoratori e le loro famiglie è un problema serio, da tempo ormai evidenziato, ed è un freno allo sviluppo del nostro territorio,” afferma Mauro Paissan, Presidente del CPI. “La trasformazione degli alberghi dismessi in foresteria è una soluzione concreta e utile sia per le imprese che per i lavoratori. Invitiamo quindi la giunta ed il consiglio Provinciale a proseguire con determinazione su questa strada con l’auspicio che questo iter possa concludersi favorevolmente in tempi celeri.”

Mauro Paissan

Presidente Coordinamento Provinciale Imprenditori del Trentino