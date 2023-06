VICENTINI (PRESIDENTE GIOVENTÙ NAZIONALE ALTO ADIGE) * LETTERA 2 GIUGNO – SEDICENNE NATHAN: « TROPPO SPESSO ORMAI I GIOVANI SONO STRUMENTALIZZATI DAL MONDO POLITICO «

12.10 - lunedì 5 giugno 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all'Agenzia Opinione)

Il 2 giugno, il giorno della festa della Repubblica, il giovane sedicenne di nome Nathan ha volontariamente deciso di non leggere il suo discorso in piazza lamentando una “radicale censura” dei contenuti.

Nel suo discorso ha a più riprese espresso posizioni nettamente ideologizzate, ed a tratti, di falsità politiche e legislative.

Il fatto che oggi un sedicenne creda che sedicenti neofascisti possano picchiare passando impuniti, o ancora che giornalisti come Fabio Fazio “siano allontanati dalla Rai” (cosa evidentemente falsa), ci fa quantomeno porre l’interrogativo sull’indottrinamento politico che troppo spesso avviene fra i banchi di scuola.

Troppo spesso ormai i giovani sono strumentalizzati dal mondo politico; è giusto combattere per le proprie idee, ma farlo richiede essere competenti e conoscere la materia della quale si sta trattando, il rischio altrimenti è quello di diventare solo sterili megafoni di propaganda politica.

La responsabilità della confusione dei contesti e della mancanza di sensibilità istituzionale è però da attribuirsi alla stessa politica, che negli ultimi decenni sta dando sempre più un pessimo esempio.

Gli invitati avrebbero dovuto tenere un discorso in piazza Walther espressamente “super partes” ed istituzionale, che andasse a ribadire l’importanza della conquista democratica del nostro paese.

Proprio per virtù democratica sono convinto sia giusto che ognuno dica ciò che più ritiene opportuno, ma ciò che importa è assumersene sempre la responsabilità, proprio per questo avrei il piacere di invitarlo a confrontarsi con la realtà giovanile che rappresento alla conferenza programmatica di Fratelli d’Italia del 10 giugno.

L’adozione di un discorso politicamente non schierato, come richiesto dalle pubbliche istituzioni, non significa negare il diritto di esprimere opinioni politiche o “mortificare i giovani”, come ha sostenuto l’ANPI;

bensì rispettare la solennità di una cerimonia che ci vede tutti uniti sotto la stessa bandiera nel ricordo della vittoria repubblicana.

*

Mattia Vicentini

Presidente Gioventù Nazionale Alto Adige