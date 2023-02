UNIONE COMMERCIO E TURISMO – ROVERETO (TN) * “CARNEVALE DEI BAMBINI” 2023: « SUCCESSO PER I VESTITI DEPERIANI, DOMANI LA GRANDE “SFILATA DELLE MASCHERINE” »

17.00 - sabato 18 febbraio 2023

Rovereto, “Carnevale dei Bambini” 2023 successo per i vestiti deperiani, la Tiger Dixie Band e le Gipsy Queens. Domani dalle 14.00 la grande “Sfilata delle mascherine”. E’ stato un sabato vivace e ricco di eventi sul tema carnevalesco quello di oggi nei Distretti del centro urbano di Rovereto, nell’ambito del 68° “Carnevale dei bambini”, che domani (domenica 19 febbraio) vivrà il suo momento finale ed allo stesso più atteso: la storica “sfilata delle mascherine”, che partirà alle 14.30 dalla piazza dell’Urban City di corso Rosmini per raggiungere il Parco Perlasca, dove verranno premiate tutte le mascherine ed assegnati i premi per le maschere (singola e coppia) più originali, che che il gruppo più numeroso.

Oggi a tenere banco è stato il “Carnevale futurista” nel Distretto della Quercia: piazza Giacomelli e via Don Rossaro animati da laboratori delle mascherine, dolci leccornie mentre la Tiger Dixie Band ha proposto per vie e piazze il proprio repertorio, accompagnata dagli allievi di Artea che per l’occasione hanno messo in bella mostra gli abiti ispirati alle opere di Fortunato Depero, gentilmente concessi dalla Pro Loco Sporting Club Serrada. In mattinata all’Oratorio Rosmini il “Carnevale Solidale – fai un dono, ricevi un dono”. Nel Distretto della Cultura, in collaborazione con la Biblioteca civica le letture “A Carnevale ogni storia vale…anche al contrario!” ed il laboratorio su come realizzare un Lollipop con la tecnica dello scrapbooking. In via Paganini il simpatico “Mercatino dei bambini”: vendo, scambio, regalo giochi, libri e tanto altro.

Nella Chiesa di Sant’Osvaldo nel Distretto Santa Maria oggi e domani “Coriandoli d’artista”, a cura della Scuola di Sant’Osvaldo – Laboratorio delle Arti e del Distretto Santa Maria: mostra con vendita di beneficenza e distribuzione degli esemplari stampati dalle 15 alle 19 mentre le Gipsy Queens dell’Associazione Armonia hanno allietato il Distretto “Rovereto Downtown” con danze itineranti e lettura delle carte. Un sabato da ricordare, in attesa della grande “Sfilata delle mascherine” di domani, domenica 19 febbraio.