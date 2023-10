APSS TRENTINO * GIORNATA MONDIALE SALUTE MENTALE: « TANTI APPUNTAMENTI SUL TERRITORIO, TRA BIBLIOTECHE VIVENTI E PUNTI INFORMATIVI (10-20/10) »

16.31 - venerdì 6 ottobre 2023

Non ci sono volumi da sfogliare, ma «libri umani» che narrano le loro storie di vita e si mettono a nudo sfidando pregiudizi e stereotipi. In occasione della Giornata mondiale della salute mentale del 10 ottobre torna la Biblioteca vivente itinerante e farà tappa ad Arco, Rovereto, Tione e Trento. A Cles e Mezzolombardo saranno invece organizzati dei meet point, punti informativi con esperti del settore, utenti e familiari. Le iniziative sono organizzate dalle Unità operative di psichiatria dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari in collaborazione con le associazioni Il Cerchio Fareassieme, Gruppo 78 e Rete Incontra, con l’obiettivo di portare l’attenzione sull’importanza della salute mentale per il benessere della persona e della comunità.

Biblioteca vivente itinerante

La biblioteca vivente – traduzione italiana del termine Human Library – è un metodo innovativo, semplice e concreto per sensibilizzare le persone sulle tematiche più delicate. Nasce in Danimarca negli anni 80 per promuovere il dialogo, ridurre i pregiudizi, rompere gli stereotipi e favorire la comprensione tra persone di diversa età, sesso, stili di vita e background culturale. La biblioteca vivente è come una vera biblioteca, dove i libri cartacei sono sostituiti da libri viventi da «prendere in prestito» per una conversazione. I libri viventi sono persone consapevoli di appartenere a una minoranza spesso soggetta a pregiudizi e sono desiderosi di scardinarli mettendosi a discutere le proprie esperienze e i propri valori con gli altri.

I lettori possono così entrare in contatto con persone con cui nella quotidianità non avrebbero occasione di confrontarsi e attraverso lo strumento della narrazione si avvia un confronto tra chi vive il disagio psichico da vicino e chi non ha esperienza a riguardo. Il tutto con l’obiettivo di superare stigma e paure.

La biblioteca vivente è riconosciuta dal Consiglio d’Europa come buona prassi per il dialogo interculturale e come strumento di promozione dei diritti umani. Contribuisce ad abbattere pregiudizi diffusi, facilitando il dialogo e la comprensione della complessità delle persone e delle loro storie, delle loro scelte e dei motivi che le hanno determinate.

Trento | martedì 10 ottobre | piazza Lodron | 10 – 18

Tione | venerdì 13 ottobre | parco le Ville | 10 – 16

Arco | martedì 17 ottobre | piazzale Segantini | 11 – 16

Rovereto | venerdì 20 ottobre | cupola del Mart | 10 – 17

Meet point

Punti informativi per i cittadini dove saranno presenti operatori del Servizio di salute mentale, utenti e familiari disponibili a dare informazioni e rispondere a dubbi e domande. Sarà distribuito materiale informativo e sarà illustrata la mappa dei servizi sul territorio con i vari contatti di riferimento. Sarà a disposizione anche un «box», dove sarà possibile inserire dubbi, domande, suggerimenti che magari non si hanno il coraggio di chiedere di persona.

Cles | martedì 10 ottobre | spazi esterni Municipio | 14.30 – 18.30

Per l’occasione il palazzo del Municipio la sera sarà illuminato di verde.

Mezzolombardo | martedì 10 ottobre | spazi esterni Biblioteca | 15 – 19