UGO ROSSI (MISTO PAT) * ORSI: « FUGATTI ESULTA PERCHÉ IL GOVERNO NON HA IMPUGNATO LA LEGGE, MA SUBITO DICE CHE SI DOVRANNO FARE DELLE MODIFICHE »

Orsi. Ennesima presa in giro. Fugatti esulta perché il governo non ha impugnato la legge, ma subito dice che si dovranno fare delle modifiche e che le dovrà fare la prossima giunta. Significa perciò che la legge non viene usata finché non sarà modificata.

Quindi nessun punto fermo nessun risultato concreto ma tutto ancora da fare. Il massimo della presa in giro si realizza poi se si pensa che la legge fatta da Fugatti ha previsto che in caso di urgenza e pericolo immediato non si deve chiedere nessun parere ad Ispra per abbattere un orso.

Peccato che per questo non serviva fare nessuna legge perché è stato sempre cosi. A riprova di questo allego la mia ordinazione del 2017 con cui è stata abbattuta orsa Kj2 e come si vede non era stato chiesto nessun parere. In caso di urgenza e pericolo infatti si usano i poteri previsti dallo statuto di autonomia art.52 che io ho usato nel 2017.

Insomma il governo non ha impugnato le legge di Fugatti perché prevede qualcosa che era già in vigore. Per l’autonomia sempre meglio che i governi non impugnino nostre norme si intende ma da qui a parlare di risultato ce ne corre!

