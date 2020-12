MELONI (FDI) * CHICCO FORTI – RIENTRO IN ITALIA: « COMPLIMENTI ALLA FARNESINA, AL MINISTRO DI MAIO E DA TUTTI COLORO CHE LO HANNO RESO POSSIBILE »

«Il rientro in Italia di Chico Forti è una notizia straordinaria. Fratelli d’Italia ha condiviso questa battaglia con convinzione e oggi non può che esprimere un plauso sentito per questo risultato. Complimenti alla Farnesina, al Ministro Di Maio e a tutti coloro che lo hanno reso possibile.

Un abbraccio di cuore a Chico, che ha affrontato per vent’anni in modo esemplare e con grande dignità la difficilissima situazione del carcere, e alla sua famiglia».

Lo scrive su Facebook il presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni.