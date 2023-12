UNIONE COMMERCIO E TURISMO – ROVERETO * REPLICA A BERTOLINI, « RIAPERTURA VIA FONTANA, DALL’ASSESSORE ACCUSE INFONDATE E GRAVI »

10.00 - venerdì 8 dicembre 2023

L’intervento dell’assessore alle attività produttive e centri storici Giuseppe Bertolini nella seduta del Consiglio comunale di Rovereto di martedì 5 dicembre scorso ha avuto come bersaglio la nostra Associazione, con accuse assolutamente infondate e gravi.

Respingiamo con forza l’accusa di essere ispiratori o firmatari della mozione per la riapertura di via Fontana, che è stata presentata da una parte dei consiglieri di minoranza: non ci compete presentare mozioni in Consiglio comunale e non prendiamo posizione a fianco dell’una o l’altra parte politica; esprimiamo sempre posizioni autonome e formuliamo richieste a nome e per conto dei quasi 400 nostri soci operanti nel Comune di Rovereto. Un diritto-dovere di parte sociale riconosciuta e sindacato maggiormente rappresentativo a Rovereto, in Vallagarina ed in Trentino per il terziario di mercato.

Fin dalla sottoscrizione del protocollo che ha dato avvio al progetto di Rigenerazione urbana di Rovereto nel settembre 2017, da noi proposto all’Amministrazione comunale, avevamo chiarito che questa progettualità condivisa che stiamo portando avanti con notevole impegno di risorse, sia finanziarie che umane, non avrebbe in alcun modo limitato la possibilità di esprimere dissenso, proporre correttivi, suggerire modifiche in merito a provvedimenti assunti, legittimamente come sempre sottolineato, dall’Amministrazione comunale su singole tematiche che vanno ad influire direttamente sulle attività economiche che rappresentiamo con grande responsabilità ed il massimo impegno. In tema di sicurezza urbana, in particolare, ben prima dei dolorosi crimini della scorsa estate, abbiamo più volte sottolineato l’esigenza di un maggior presidio del territorio e di una presenza capillare delle forze dell’ordine, proprio nell’ottica di fornire un contributo costruttivo per favorire la frequentazione e la vivibilità della nostra città.

Il nostro rapporto con questa come con le altre Amministrazioni pubbliche è improntato ad una leale collaborazione con il massimo rispetto dei ruoli. Lo stesso rispetto che chiediamo nei confronti della nostra Associazione, che non si è mai sottratta alle richieste di collaborazione e di promozione di iniziative a beneficio della cittadinanza, come l’organizzazione del Capodanno e che da sempre supporta anche l’attività del Consorzio Rovereto In Centro.

La nostra posizione sulla trasformazione da sperimentale a definitiva della Ztl in via Fontana e via Dante, decisa legittimamente dalla Giunta comunale, riportata dalla stampa e citata dall’assessore in Consiglio comunale, non è nuova e riprende quanto comunicato a più riprese all’Amministrazione comunale, nelle sedi opportune, ogni qualvolta siamo stati invitati ad incontri sul tema; non si basa su opinioni personali ma è suffragata dai dati su fatturati e numero di clienti segnalatici dai nostri associati con attività in centro città. Posizione comunicata per iscritto agli assessori Miniucchi e Bertolini già il 24 gennaio 2022, ancora precedentemente alla prima proroga della Ztl sperimentale in via Fontana-via Dante (fino al 31 ottobre 2022, poi ulteriormente prorogata fino al 31 ottobre 2023), a firma congiunta con l’Associazione Artigiani e Piccole Imprese della Vallagarina.

Una situazione di disagio che non è cambiata con il trascorrere dei mesi per gli operatori economici. Ancora nell’ottobre scorso, prima della scadenza della fase sperimentale, eravamo tornati a chiedere di poter visionare sui flussi veicolari non solo lungo via Fontana e via Dante ma soprattutto nei punti nevralgici per la viabilità cittadina come la rotatoria tra via Abetone e via Craffonara e quella tra via Craffonara e via Cavour oltre che su piazzale Orsi. Dati che stiamo ancora aspettando.

Come stiamo ancora aspettando una risposta in merito ad un importante progetto di collegamento funiviario tra Rovereto e Folgaria da noi proposto ancora nel 2022.

Il “contributo significativo per 105 mila euro” che riceviamo in quanto ente a supporto dei Distretti del centro urbano, costituiti all’interno del progetto di Rigenerazione urbana, citato ancora dall’assessore Bertolini, rappresenta il finanziamento (per un masimo dell’80%) delle iniziative promosse dai singoli Distretti che, come da regolamento approvato dalla Giunta comunale, sono liberi di scegliersi l’ente a supporto e, soprattutto, decidono autonomamente come investire tali risorse, con il supporto e coordinamento del Laboratorio di Rigenerazione urbana. A nostro carico restano tutti gli adempimenti amministrativi e burocratici, le autorizzazioni e anticipare il pagamento dei costi sostenuti per poter chiedere la liquidazione del contributo (al netto dell’anticipo del 30% ricevuto).

Mai scritto e mai detto che “la soluzione per la ripresa del mercato cittadino sembra essere solo la riapertura di via Fontana”. Siamo consapevoli che i problemi del tessuto economico cittadino derivano da molteplici fattori, anche al di fuori dalla sfera di intervento del Comune, ma le modifiche alla viabilità e l’aumento del costo della sosta hanno contributo al calo registrato dalle aziende in termini di incassi e numero di clienti con una ben visibile diminuzione nella frequentazione del centro storico da parte di cittadini e potenziali clienti.

Alla domanda provocatoria formulata da Bertolini “Non c’è proprio altro da proporre ai propri associati? Nessuna idea, nessuna proposta?” rispondiamo che da anni promuoviamo formazione mirata, anche a titolo gratuito, sia nell’ambito dell’innovazione e della digitalizzazione, che nel rapporto con la clientela e l’allestimento del punto vendita, grazie ai bandi aggiudicati a società del mondo Unione che offrono assistenza qualificata e consulenza altamente professionale, anche con percorsi personalizzati, coaching e formazione “in job” per valorizzare i dipendenti e collaboratori oltre che i titolari delle nostre aziende.

Come già detto, noi agiamo nel rispetto dei ruoli, delle istituzioni e di chi le rappresenta e non accettiamo di essere coinvolti in un dibattito politico di cui non siamo e non vogliamo essere attori. Se l’intenzione dell’assessore Bertolini “è solo offrire spunti su cui poter riflettere assieme”, come dichiarato, ha tutti gli strumenti e le possibilità di convocarci, avendo specifica delega assessorile, e discutere, con noi e con gli altri soggetti di rappresentanza, azioni condivise, iniziative e proposte. Non certo attaccando quella maggiormente rappresentativa in un monologo in Consiglio comunale senza possibilità di replica o di contraddittorio. Vista la gravità dell’accaduto abbiamo chiesto un incontro urgente alla sindaca reggente Giulia Robol.

Unione Commercio Turismo e PMI

SEZIONE AUTONOMA DI ROVERETO E VALLAGARINA