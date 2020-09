FEDERCOOP * CHIUSURE FESTIVE – SOSPENSIVA DEL TAR: «DOMENICA 13 SETTEMBRE RIMARRANNO CHIUSI I PUNTI VENDITA SAIT E FAMIGLIA COOPERATIVA, VISTO IL POCHISSIMO PREAVVISO »

Domenica 13 settembre rimarranno chiusi i punti vendita Sait e Famiglia Cooperativa. La decisione è stata assunta nella giornata di oggi, nonostante la sospensiva del Tar, per rispetto dei collaboratori, visto il pochissimo preavviso.

Un gesto di attenzione e di sensibilità nei confronti di chi opera quotidianamente nella rete di negozi della cooperazione di consumo trentina e dei loro familiari.

Nella giornata di oggi i vertici del Sait, il consorzio delle cooperative di consumo trentine, hanno deciso che “indipendentemente dal pronunciamento del Tar che ha sospeso la delibera provinciale sulla chiusura festiva dei negozi, che potrebbe essere interpretata in maniera estensiva”, i punti vendita che operano in località non incluse nell’elenco dei comuni turistici deliberato dalla Giunta provinciale rimarranno chiusi questa domenica (13 settembre ndr) visto il breve preavviso che inciderebbe negativamente sui collaboratori e le loro famiglie”.

Come è noto i giudici del Tar si rivolgeranno alla Corte Costituzionale perché esprima una parola definitiva in merito alla legge provinciale sulla chiusura dei negozi nella giornata di domenica e dei giorni festivi.