UNIONCAMERE * IMPRESE: « SEMPRE MENO GIOVANI AL COMANDO, +27% GLI OVER 70 IN DIECI ANNI »

10.16 - mercoledì 10 agosto 2022

Ci sono sempre meno giovani al comando delle imprese italiane. Secondo un’analisi sul Registro delle imprese delle Camere di commercio realizzata da Unioncamere e InfoCamere, in dieci anni si sono persi oltre 1,3 milioni di ‘capitani di impresa’ under 49 (-53%) mentre sono aumentati gli over 70 ai vertici delle aziende (+27%). Tra il 2011 e il 2021 il sistema imprenditoriale ha subito un forte aumento dell’età della classe dirigente. Ci sono sempre più teste “grigie” tra titolari, amministratori e soci al comando delle imprese, soprattutto al Sud dove si

registra un’impennata di ultra settantenni (+41%) a fronte di un dimezzamento dei ‘condottieri’ con meno di cinquant’anni. “Il forte calo di giovani alla guida delle imprese, causato anche dall’invecchiamento della popolazione, pone un serio problema di passaggio generazionale dell’imprenditoria italiana che va affrontato in modo deciso”. E’ quanto ha sottolineato il presidente di Unioncamere, Andrea Prete, secondo cui il fenomeno “rischia di rallentare il processo di modernizzazione in corso del modo di fare impresa in Italia cogliendo i vantaggi legati alla transizione 4.0”.