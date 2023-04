CIA – ROSSATO – DALPALÙ (FDI) * ORSO: « SOLIDARIETÀ PER DENUNCIA A FUGATTI, DAL PARTITO ANIMALISTA EUROPEO POPULISMO DOPO TRAGICA MORTE GIOVANE »

10.51 - domenica 16 aprile 2023

ORSO: FDI PROV. TRENTO, “SOLIDARIETÀ PER DENUNCIA A PRES. FUGATTI. DA PAE ATTO DI POPULISMO DOPO TRAGICA MORTE GIOVANE”.

“Piena solidarietà al Presidente, Maurizio Fugatti, denunciato dal Partito Animalista Europeo che, preso da un atto di pieno populismo, non ha tenuto conto della tragica morte del giovane runner. Come più volte ribadito, prima di puntare il dito bisognerebbe conoscere la conformazione del nostro territorio. Nelle valli trentine, infatti, i boschi e le abitazioni non sono in due ambienti separati. Abbiamo visto e denunciato orsi e lupi avventurarsi nei nostri giardini, nelle strade urbane e persino sui panetottoli delle case. Per questo affermiamo da anni che il nostro territorio non è adatto ad ospitarli. E’ importante difendere gli animali, ma mai a discapito della vita umana.

Questo per noi è un valore. La denuncia del PAE è un atto finalizzato ad intimorire e a tenere sotto pressione un Presidente che, è bene ricordare, da anni è costretto a vivere sotto scorta armata – la prima volta nella storia della nostra Autonomia – per poter esercitare la propria funzione, per poter difendere i suoi cittadini dagli eccessi di un’ideologia animalista, divenuta una sorta di tirannia contemporanea. Nel ringraziare il Presidente Fugatti per il costante impegno a tutela della cittadinanza, esprimiamo vicinanza piena. Vada avanti Presidente, noi siamo con lei” – Così in una nota il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia in Provincia di Trento, composto dal

Capogruppo Claudio Cia, da Katia Rossato e Bruna Dalpalù.