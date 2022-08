COMUNE DI TRENTO * SPORT: « “LA DIRETTISSIMA” DAL 12 AL 14 AGOSTO, DI CORSA DA PIAZZA DUOMO AL MONTE BONDONE »

09.16 - mercoledì 10 agosto 2022

Torna dal 12 al 14 agosto l’appuntamento di corsa in quota che ha come teatro Trento e la sua alpe, il Monte Bondone. Quest’anno saranno quattro le gare disputate: venerdì si aprirà con La Direttissima K1000 Night, con partenza da piazza Duomo e arrivo a Vason dopo 1.456 metri di dislivello positivo verticale; sabato spazio ai più piccoli con La Direttissima K-Kids, la gara dedicata ai bambini focalizzata sulla condivisione dei veri valori dello sport, ovvero, solidarietà, onestà e rispetto per gli altri. Domenica il gran finale con La Direttissima K2, il vertical che ogni corridore sogna, unico nel suo genere: si parte dal cuore di Trento, piazza Duomo, e si percorrono 2.053 metri di dislivello positivo distribuiti su una lunghezza di 12 km e 700 metri. Quest’anno però non finisce qui: la competizione si tinge di rosa con La Direttissima K-Women, la prima edizione della corsa dedicata interamente alle donne.

Di seguito il programma delle gare:

• Venerdì 12 – La Direttissima K1000 Night (Trento – Vason): partenza alle 20 da piazza Duomo

• Sabato 13 – La Direttissima K-Kids: gara dedicata ai bambini fino ai 13 anni con partenza e arrivo in piazza Duomo, ore 14. Segue, alle ore 16, il convegno “Donne a fil di cielo” nella sala del comune a Palazzo Geremia

• Domenica 14 – La Direttissima K2 (Trento – Palon) e La Direttissima K-Women (Trento – Vason): partenza da piazza Duomo alle 9

Per maggiori informazioni: https://www.ladirettissima.com/