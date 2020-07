CAPIGRUPPO DI MAGGIORANZA IN CONSIGLIO PROVINCIALE TRENTO * ABBANDONO AULA MINORANZA: « SCONCERTÀTI DALLA TOTALE MANCANZA DI RISPETTO »

Atto estremamente grave e arrogante oggi in Consiglio provinciale da parte delle minoranze. In occasione dell’approvazione dell’assestamento di bilancio ci troviamo a discutere migliaia di emendamenti ostruzionistici senza nemmeno coloro che li hanno proposti.

Ecco il vero volto della sinistra in Trentino. La nostra vicinanza al Presidente Fugatti che ha per giorni cercato di trovare un accordo con le minoranze per il bene dei trentini.

Questo quanto dichiarato in una nota dai Capigruppo dei partiti della Coalizione del Cambiamento in Consiglio provinciale.