UIL SCUOLA – TRENTINO * SCUOLA INFANZIA – INCONTRO CON ASSESSORE GEROSA: «ALL’ORDINE DEL GIORNO, PIANO ANNUALE ATTIVITÀ – ORGANICO – 11MO MESE»

Scuola Infanzia: Ulteriore incontro con l’Assessore. Di Fiore: “Confermato lo sforzo dell’Assessorato per offrire attività estive ludico ricreative attraverso un diverso ventaglio di servizi conciliativi. All’Assessore UIL SCUOLA ha chiesto un impegno economico concreto da indirizzare al personale della Scuola Infanzia.”

Si è tenuto oggi 14 giugno un ulteriore incontro con l’Assessore Francesca Gerosa. All’ordine del giorno il piano annuale delle attività, l’organico e l’undicesimo mese. La nostra delegazione, composta dal segretario generale Di Fiore e dalle referenti provinciali Sembianti e Tabarelli, ha potuto ribadire le proposte avanzate formalmente la settimana scorsa.

L’Assessore, nell’illustrare il piano annuale delle attività, ha ribadito l’impegno già annunciato la scorsa settimana in risposta alle nostre richieste: ricerca di personale supplente sin dal terzo giorno di assenza del titolare, impegno a mantenere presso la sede di servizio le insegnanti supplementari a tempo determinato, potenziamento dell’organico dei Circoli con personale ATA.

L’Assessore ha aggiunto che intende confermare le figure di supporto all’interno delle scuole provinciali con più di due sezioni; in tema di stabilizzazioni ha precisato che non sono previste ulteriori assunzioni sulle Lingue nelle Scuole Provinciali.

UIL Scuola ha focalizzato il proprio intervento su cinque punti.

1. Supplenze sin dal primo giorno. Per noi è necessario pensare a sostituzioni sin dal primo giorno, questa la richiesta sindacale UIL Scuola già anticipata in sede di Dipartimento. Le supplenze interne (MoS) siano effettuate solo per gestire le emergenze: le assenze delle prime ore del primo giorno di assenza.

2. Mantenimento degli organici 2023 – 2024 del personale docente, di operatori / operatrici e cuoche/i. UIL Scuola ha chiesto, inoltre, di proseguire celermente nella stabilizzazione di operatori e cuochi.

3. Calendari turistici. Nella necessità di rivedere i calendari turistici / speciali, abbiamo avanzato la richiesta di garantire, anche a queste Scuole, due giorni dedicati all’apertura dell’anno scolastico.

4. Formazione BES. UIL Scuola ha chiesto siano organizzati percorsi finalizzati alla formazione BES, specificatamente dedicati alle insegnanti. Si concordi una convenzione con l’Università.

5. Rifinanziamento del FoREG in favore del progetto A1) Flessibilizzazione degli orari di lavoro e riorganizzazione delle attività. Anche al personale della scuola dell’infanzia sia attribuito il compenso flessibilità previsto per il personale docente della scuola a carattere statale: 1000 euro suddivisi in 10 mensilità.

L’Assessore ha dimostrato sensibilità e attenzione, rispetto alle richieste avanzate. Soprattutto sul tema che maggiormente ci sta a cuore: l’undicesimo mese. Un incontro, quello di oggi, che fa seguito al momento di confronto, positivo, avvenuto la settimana scorsa e che ha già dato esito concreto nella firma del contratto sul part-time verticale che ha recepito quanto richiesto dalla nostra sigla sindacale: è contemplata la possibilità che l’attività didattica possa tornare a 10 mesi e, quindi, è prevista la ricontrattazione dell’intero testo.

UIL Scuola ha chiesto nuovamente un incontro entro la fine dell’estate, con restituzione dei dati raccolti, in relazione a costi e benefici. “Lavoriamo assieme, fin da subito, a che sia possibile una via diversa per l’estate 2025”.

L’Assessore ha preso impegno di incontrarci e di proseguire nel confronto serrato sul tema delle variazioni da apporre al prossimo calendario scolastico. UIL Scuola Infanzia: “Così si fa Sindacato. Confronto continuo, serrato, propositivo … obiettivi da perseguire, risultati raggiunti!”