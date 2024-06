TRENTINO MARKETING * CANALE 5 – MELAVERDE: «“MIELE NOMADE”, SUL FILO DEL RICORDO DELL’APICOLTORE ANDREA PATERNOSTER (16/6 – 11.50)»

13.14 - venerdì 14 giugno 2024

Sul filo del ricordo dell’apicoltore Andrea Paternoster, scomparso prematuramente tre anni fa, le telecamere della trasmissione Mediaset e la conduttrice Ellen Hidding, sono tornate in Val di Non per raccontare questo affascinante mondo insieme alle figlie di Andrea, Francesca ed Elena, che ne hanno raccolto l’impegno e la passione. In onda domenica 16 giugno 2024 alle ore 11.50 su Canale 5. È il miele trentino il protagonista della puntata di Melaverde, in programma domenica 16 giugno alle 11.50 su Canale 5 e intitolata “Miele nomade”.

Le telecamere di Meleverde hanno seguito la conduttrice Ellen Hidding in Val di Non per incontrare Francesca ed Elena Paternoster, le figlie di Andrea Paternoster, l’apicoltore scomparso prematuramente tre anni fa a seguito di un incidente stradale. Andrea aveva introdotto una piccola rivoluzione in questo mondo, con la sua visione nuova e innovatrice fondata sul “nomadismo” delle api (da cui il titolo della puntata, ndr), la sua spiccata propensione a sperimentare, la capacità di comunicare in un modo del tutto nuovo il miele e l’apicoltura. Il nomadismo delle api è la pratica di spostare le arnie con le api dove ci sono le diverse fioriture e raggiungere così le specie floreali più diverse. Come il papà Andrea, anche Francesca oggi ha arnie un po’ in tutte le regioni italiane avendone condiviso in toto questa filosofia.

E proprio di erbe e fiori sul territorio si parla successivamente con un vero esperto, Ferruccio “Fero” Valentini, per poi tornare, insieme a Francesca, a parlare di api. Di come trasportano il polline, ma anche di tutti i prodotti che si ottengono da un alveare e che sono sei in totale, tre di origine vegetale (miele, polline e propoli) e tre di origine animale (veleno, pappa reale e cera). E naturalmente di miele e della sua lavorazione una volta prelevato dall’arnia e, infine, dell’utilizzo del miele in cucina con un vero esperto come lo chef Mario Di Nuzzo del Ristorante Nerina.

Con l’entomologo e ricercatore della Fondazione E. Mach Paolo Fontana sono state poi affrontate due criticità che affliggono il mondo dell’apicoltura, il fenomeno della moria e della salute delle api e quello della contraffazione in particolare nel miele di provenienza estera.

Nel corso della puntata è intervenuto Maurizio Rossini, amministratore delegato di Trentino Marketing, che ha parlato del mondo dell’alpeggio e della grande biodiversità custodita dalle nostre montagne e del valore delle malghe come presidio per il territorio alpino. Le riprese della puntata sono state realizzate in collaborazione con Trentino Marketing e l’Azienda per il Turismo Val di Non.