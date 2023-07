COORDINAMENTO LAVORO PORFIDO * COMUNE LONA-LASES: « URGENTE INCONTRO CON PREFETTO, CONFERENZA STAMPA 1/8, ORE 11.00 (DAVANTI COMMISSARIATO GOVERNO) »

11.10 - lunedì 31 luglio 2023

Venerdì 14 aprile 2023 alle ore 13, una delegazione del C.L.P. aveva incontrato a Trento il Commissario di Governo dott. Filippo Santarelli e il suo vice dott. Massimo Di Donato. Oggetto dell’incontro, la difficile situazione del Comune di Lona-Lases, amministrato dal commissario straordinario dott. Alberto Francini (ex questore di Trento), allora alle prese con l’ennesimo appuntamento elettorale previsto per il 21 maggio 2023, votazioni che non hanno raggiunto il quorum del 50% +1. Avevano votato solo il 32 %. In quell’incontro Il Commissario si era impegnato di incontrarci dopo i risultati elettorali del 21 maggio.

Ne è seguito quindi una nuova richiesta di incontro fatta il 22.5.2023. Poi visto che non è pervenuta nessuna risposta è stato fatto un sollecito in data 5.6 2023. Ora alla luce anche della sentenza di 1° grado d.d. 27 luglio 2023 nel processo Perfido, di 76 anni di condanne per 8 imputati (due dei quali hanno ricoperto cariche amministrative a Lona-Lases), la quale ha riconosciuto il reato di associazione mafiosa, risulta maggiormente urgente un incontro con il Commissario di Governo, per approfondire i risultati elettorali , le conseguenze che ne derivano e valutare il percorso migliore da intraprendere negli interessi della comunità di Lona-Lases. Inutile sottolineare come ancora una volta si ritenga, da parte nostra, ineludibile l’inoltro della richiesta al Ministro dell’Interno per l’invio di una Commissione d’accesso.

Così come sarebbe opportuno venisse istituita una Commissione d’inchiesta provinciale per chiarire quanto avvenuto in questi anni sul piano politico-amministrativo. Informiamo che martedì primo agosto 2023, alle ore 11,00 incontreremo la stampa davanti alla sede del Commissariato del Governo di Trento per illustrare nel merito le richieste, che in tale occasione faremo al dott. Santarelli , chiedendo di essere immediatamente ricevuti. Per tale iniziativa abbiamo chiesto di essere accompagnati dai consiglieri provinciali Filippo Degasperi e Alex Marini, gli unici ad essersi impegnati coerentemente in questi anni sulla tematiche da noi sollevate.

Tuttavia invitiamo chiunque voglia sostenerci: forze politiche, sindacali e associazioni a partecipare a questa nostra iniziativa.

Coordinamento Lavoro Porfido” (C.L.P.)

Vigilio Valentini (ex sindaco di Lona-Lases)