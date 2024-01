UNCEM * APPALTI: « COMUNI BLOCCATI DAL CAOS CIG, IL LEGISLATORE CONSENTA L’ELIMINAZIONE DEL CODICE SOTTO I 5MILA EURO »

11.22 - venerdì 19 gennaio 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all'Agenzia Opinione)

Comuni bloccati dal caos CIG. Situazione di stallo, non senza ansia negli uffici comunali, in attesa che il legislatore intervenga, come i Comuni e Uncem auspicano. Per eliminare lungaggini burocratiche e garantire semplificazione nelle piattaforme. Finora niente si è mosso e ANAC, dopo la nota del 10 gennaio, poco ha fatto. La piattaforma annunciata nel comunicato funziona male e a sprazzi.

I microaffidamenti sotto i 5mila euro non devono avere CIG: su questa richiesta Uncem, ancora peraltro prevista dal Codice dei Contratti pubblici, nessuno sta intervenendo. Non deve farlo ANAC, che legislatore non è, lo deve fare il Parlamento, come Uncem ha chiesto, invitando all’azione anche i Ministri competenti per materia. Occorre superare ogni problematica e realmente semplificare per garantire trasparenza e pubblicità agli appalti, non mettendo in crisi gli operatori economici che operano con la PA.