“THEFORK AWARDS 2023“: « I TOP CHEF PREMIANO IL TRENTINO ALTO ADIGE CON NUOVE APERTURE, “ELEMENTI RISTORANTE“ A MEZZOCORONA E “FEINES ECK’L“ A RENON »

17.32 - martedì 19 settembre 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

///

TheFork Awards 2023: i Top Chef premiano il Trentino con le nuove aperture. Due delle nuove insegne da non perdere assolutamente quest’anno si trovano in Trentino. Al via i TheFork Awards 2023 e le votazioni per la miglior nuova insegna dell’anno! Il premio, assegnato da TheFork, app leader nelle prenotazioni online e Identità Golose, il primo congresso italiano di cucina e pasticceria d’autore, svela oggi le insegne nominate dai Top Chef.

La giuria incaricata di selezionare i ristoranti in gara è composta da 54 top chef, tra cui Moreno Cedroni, Enrico e Roberto Cerea, Carlo Cracco, Antonia Klugmann, Niko Romito, Massimo Bottura, Isabella Potì, Giancarlo Perbellini, Claudio Sadler e Antonino Cannavacciuolo – solo per citarne alcuni. Ora tocca agli utenti di TheFork che sono chiamati a dare il proprio giudizio e a votare la migliore apertura o nuova gestione a partire dal 19 settembre.

Le migliori nuove aperture del Trentino Alto Adige

Ecco i due ristoranti trentini nominati:

· Elementi Ristorante, Mezzocorona (TN)

· Feines Eck’l, Renon (BZ)

Votare e come farlo

Tutti i 43 ristoranti nominati dai TheFork Awards hanno la caratteristica unica di essere già vincitori e tutti da provare, ma solo uno tra loro si aggiudicherà anche il People’s Choice Award, assegnato direttamente dagli utenti di TheFork.

Per far parte di questa speciale giuria, è possibile votare da oggi 19 settembre fino al 10 ottobre 2023 la propria insegna preferita direttamente sul sito www.theforkrestaurantsawards.it. Inoltre, votando si potrà partecipare al concorso dedicato all’iniziativa con la possibilità di vincere due posti all’esclusiva cena di gala oppure una delle 50 Gift Card di TheFork da 50€ in palio.

Per votare bastano tre semplici passaggi:

1. andare sul sito www.theforkrestaurantsawards.it e cliccare su “Vota ora”;

2. scegliere il ristorante che si vuole sostenere tra i 43 nominati

3. una volta atterrati sulla scheda del ristorante, inserire nel box in alto la stessa e-mail utilizzata sul proprio account di TheFork e cliccare su “Vota”.

Una serata esclusiva e tanti premi speciali. La premiazione avrà luogo il 24 ottobre presso l’elegante Palazzo Mezzanotte, sede della Borsa Italiana. A presentare la serata sarà ancora una volta Gerry Scotti, quest’anno però accompagnato dal maestro e ideatore della “cucina pop”, Davide Oldani.

Ma non finisce qui! Benedetta Parodi, regina della TV e delle rubriche di gastronomia e presidente di giuria, consegnerà il premio social Influencers’ Choice Award assegnato dalla giuria firmata Realize Networks, composta da Francesco Saccomandi, Elena Tee, Giuliano Ubezio e Luca Pappagallo.

TheFork Awards è patrocinato dal Ministero del Turismo e dal Comune di Milano e vanta importanti partner istituzionali quali Le Soste e APCI-Associazione Professionale Cuochi Italiani, le media partnership di Dove e Realize Networks, la partnership tecnica di NH Hotels e Caraiba e la partnership commerciale di Plenitude (Eni). I prestigiosi sponsor dell’evento sono Samsung Electronics Italia (divisioni mobile e audiovideo), Barilla, Acqua Panna e S. Pellegrino, Bibite Sanpellegrino e Amara.

Quali sono i nuovi ristoranti da provare secondo i più grandi Chef italiani? Quali insegne hanno saputo rinnovarsi nell’ultimo anno con un nuovo chef o grazie a una nuova gestione?

Inizia a votare e partecipa al concorso per scoprire il ristorante vincitore della 5ª edizione dei TheFork Awards!