UNIONE POPOLARE – TRENTINO * FRECCE TRICOLORI: « ESIBIZIONI POTENZIALMENTE PERICOLOSE, NON DOVREBBERO TROVARE GIUSTIFICAZIONE »

Ogni parola appare insufficiente per esprimere cordoglio ai familiari per la morte della piccola Laura di cinque anni che viaggiava con i genitori e il fratello di 12 (tutti feriti più o meno gravemente), nella macchina avvolta in pochi istanti dalle fiamme provocate dall’impatto al suolo di un aereo delle Frecce Tricolori. Il velivolo era atteso a Torino, per partecipare ad un air show con la sua pattuglia.

Non ci interessa né discutere sulle eventuali responsabilità del pilota, né sul ruolo dello stormo di uccelli, né se si dovesse chiudere al traffico la strada su cui transitava la macchina; tutti fatti che dovranno essere vagliati. Vogliamo piuttosto cogliere questa triste occasione per una riflessione più sostanziale che sembra accuratamente evitata dai media: perché si fanno ancora esibizioni come queste? Per dirlo meglio, usiamo le parole della nostra compagna Lidia Menapace, partigiana, femminista che per esse venne duramente criticata e pesantemente insultata sui social.

“Continuo a credere che ad uno Stato non si addicono le acrobazie e che il patriottismo espresso dalle Frecce Tricolori, così di immagine e di propaganda sia molto di cattiva leva. (…) Mi è stato chiesto di continuo se le Frecce erano “belle” (…), io vorrei che sviluppassimo un gusto del bello meno legato al potere e alla sua magnificazione”. E così prosegue: “mi piacerebbe che avviassimo il gusto ad essere meno preso dalle cose che fanno rumore e occupano spazio, esprimono prepotenza. E’ una questione di gusto e secondo me anche di etica”. Era il 2007.

Oggi, a maggior ragione, esibizioni di questo tipo rumorose, inquinanti, costose e potenzialmente pericolose non dovrebbero trovare giustificazione alcuna. Ci viene ripetuto da governi di centrodestra come di centrosinistra che “la coperta è corta”, che non ci sono risorse per scuola, sanità, trasporti. Tagliare il più che superfluo ci sembra il minimo!

