RAI 1 – “ LINEA VERDE TOUR “ * PUNTATA DEL 29 MAGGIO 2021, « L’ALTO ADIGE TRA TRADIZIONI E PAESAGGI MOZZAFIATO » RIVEDI / REPLAY / REPLICA – (VIDEO INTEGRALE)

Linea Verde Tour. St 2021 – L’Alto Adige tra tradizioni e paesaggi mozzafiato – 29/05/2021. È il Forte Asburgico di Fortezza, in Alto Adige, il luogo scelto per aprire la nuova puntata di “Linea Verde Tour” con Federico Quaranta, Giulia Capocchi e Peppone. Tradizioni, paesaggi mozzafiato, ma anche leggende antichissime, storie inedite e invenzioni curiose, saranno gli ingredienti di questa vivace puntata che accompagnerà lo spettatore fra colline in fiore, panorami spettacolari e piacevoli incontri. Il racconto toccherà borghi meravigliosi, come la cittadina degli artisti di Chiusa, e sorprendenti, quali le miniere di Villandro.

Grande spazio sarà poi dedicato al pregiato latte fieno, prodotto solo in alta montagna, naturalmente biologico, dal gusto e dai valori nutrizionali unici. Ne scopriremo l’intera filiera, che verrà raccontata dalla mungitura nel maso fino alla produzione di mozzarelle. Festeggeremo così con un’eccellenza tutta italiana, la Giornata Mondiale del Latte istituita il primo giugno 2001 per celebrare questo fondamentale alimento.

