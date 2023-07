CMST – RETE DEI CITTADINI * CIRCONVALLAZIONE FERROVIARIA TRENTO: « ACCESSO AGLI ATTI “PFTE PLUS“, LA RISPOSTA DEL CONSIGLIO SUPERIORE LAVORI PUBBLICI » (PDF)

14.55 - giovedì 27 luglio 2023

Come annunciato più volte, RFI SpA ha elaborato una documentazione denominata PFTE PLUS che finora non è stata resa pubblica. A tal proposito il Comitato Mobilità Sostenibile Trentino (CMST) ha richiesto l’accesso agli atti generalizzato, per PEC, all’Osservatorio ambientale e per la sicurezza del lavoro, al Comune di Trento e alla Provincia Autonoma di Trento della documentazione del PFTE PLUS. La Rete dei Cittadini lo farà nei prossimi giorni.

In precedenza, durante la seduta del 5 giugno 2023 dell’Osservatorio, era stato esplicitamente richiesta questa stessa documentazione e la risposta, pervenuta dal Coordinatore, è stata quella che non poteva essere diffusa senza l’autorizzazione di RFI SpA.

IL CMST ha inviato una richiesta di accesso agli atti al Comitato Speciale del CS.LL.PP che rispondeva, in tempi ristretti, che tale documentazione non era in loro possesso e che aveva già concluso i propri lavori. Il CMST ha inviato, sempre per PEC, una esplicita richiesta a RFI SPA: nessuna risposta!

Non conosciamo quindi cosa è stato scritto da RFI nel PFTE PLUS e se in esso vi sono gli elementi di ottemperanza alle prescrizioni da assolvere ante operam. Nell’allegato dell’ordinanza n.3 della Commissaria Straordinaria sono riassunte le n.266 prescrizioni/raccomandazioni che dovevano essere recepite prima della aggiudicazione della gara e affidamento dei lavori, ante operam e post operam. Tra queste ci sono anche quelle da ottemperare nella fase esecutiva, da parte del Consorzio Tridendum. Perché tanto mistero sul PFTE PLUS?

Il CMST e la Rete dei Cittadini ritengono doveroso intraprendere tali iniziative, anche in relazione al fatto che la Procura della Repubblica ha aperto un fascicolo per reati di disastro ambientale e inquinamento. Siccome sono in corso indagini, i sottoscritti comitati non intendono intervenire su tali fatti. Il CMST e la Rete dei Cittadini, però richiedono agli attori suindicati la trasparenza e la pubblicizzazione degli atti e stanno valutando di coinvolgere i Difensori Civici e altri enti nazionali per fare piena luce sui lavori del lotto 3 A – Circonvallazione di Trento.

Comitato Mobilità Sostenibile Trentino “Ing. Alberto Baccega”

Ing. Ezio Viglietti

Ing. Pina Lopardo

Rete dei Cittadini

Martina Margoni

Ing. Paolo Zadra