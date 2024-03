APT DOLOMITI PAGANELLA (TN) * PRIMAVERA SULL’ALTOPIANO: « TRA PASSEGGIATE E TREKKING / ASSAGGI E DEGUSTAZIONI / ESCURSIONI IN MOUNTAIN BIKE »

18.38 - lunedì 18 marzo 2024

Vivere la primavera sull’Altopiano della Paganella: eventi e attività da non perdere tra sport, natura, arte ed enogastronomia. La primavera è alle porte: le giornate si allungano, le temperature diventano più miti e cresce la voglia di trascorrere più tempo all’aria aperta.

Che si sia appassionati di sport, natura, arte o buon cibo, Dolomiti Paganella consiglia le attività da vivere sull’Altopiano con l’arrivo della bella stagione e gli eventi da segnare sul calendario: dalle camminate per raggiungere piattaforme panoramiche sospese nel vuoto fino alle degustazioni in cantina, passando per escursioni in mountain bike e ultime sciate primaverili.

Passeggiate e trekking: tra natura e panorami infiniti

In primavera la natura si risveglia e arriva il momento di trascorrere più tempo all’aria aperta. Chi vuole vivere un’esperienza di benessere può raggiungere il Parco del Respiro: un parco terapeutico unico in Europa dove ci si può prendere cura di corpo e spirito dedicandosi ai benefici del Forest Bathing, un’attività che affonda le sue radici nella tradizione giapponese e che, grazie a un’immersione totale nella natura, aiuta a ridurre lo stress e a normalizzare la pressione sanguigna. I più avventurosi possono invece raggiungere (a bordo della funivia, a piedi o prendendo la via ferrata Burrone Giovanelli) il Monte di Mezzocorona, dove è possibile percorrere un ponte tibetano lungo più di 100 metri e sospeso su una valle profonda 131 metri o salire sulla piattaforma panoramica a sbalzo “Skywalk”, una struttura con pavimentazione in vetro a 648 metri d’altezza.

Assaggi e degustazioni: gli eventi dedicati al vino e al buon cibo

Le giornate di sole e le temperature più miti sono l’ideale per scoprire le bellezze e le eccellenze della Piana Rotaliana Königsberg, un territorio da sempre vocato alla coltivazione della vite e che vanta numerose cantine che ogni giorno accolgono appassionati e curiosi con percorsi guidati, attività e degustazioni di alcuni dei vini d’eccellenza della zona, come il bianco Nosiola Trentino DOC o il Teroldego Rotaliano DOC. Appuntamento chiave della primavera 2024 è l’evento Di Maso in Maso, di Vino in Vino (25 aprile): un itinerario enogastronomico di circa 13 chilometri che prevede diverse tappe nelle aziende vitivinicole per degustare vini, spumanti, succhi e birre artigianali del territorio abbinati a ottimi piatti locali. Da vivere da vicino, con l’arrivo della primavera, anche la raccolta dell’Asparago Bianco di Zambana: un prodotto che si distingue dalle altre varietà per la delicatezza, la tenerezza e l’assenza di fibre; il festival dedicato si terrà dal 26 aprile al 1 maggio.

Escursioni in mountain bike: la Dolomiti Paganella Bike Area

Per chi ama scoprire la montagna sulle due ruote c’è la Dolomiti Paganella Bike Area: una rete di oltre 400 chilometri di percorsi che accompagnano tra boschi, prati e laghi in sella a e-bike e mountain bike dotate di gomme con battistrada e telai resistenti e che si possono noleggiare comodamente in loco. Gli itinerari si differenziano per difficoltà e lunghezza, per una pedalata panoramica o un downhill adrenalinico. Per chi si avvicina per la prima volta al mondo della mountain bike, Andalo ospita inoltre il “The Cave” Trail Center: un campo scuola bike per i più piccoli e per gli adulti che vogliono approcciarsi a nuove tecniche di guida della MTB.

Scoprire castelli e giardini pensili: tra storia e cultura

L’Altopiano della Paganella non è solo natura, sport e buon cibo, ma anche arte e cultura. Le miti giornate primaverili sono l’ideale per andare alla scoperta del centro storico di Molveno, dove visitare la chiesetta di San Vigilio e la cinquecentesca Segheria Taialacqua; per passeggiare per la piccola Cavedago, tra la chiesa di San Tommaso Apostolo e il ponte “a tre archi”; o per Spormaggiore, con la medievale Corte Franca oggi sede della “Casa dell’Orso” e il Castel Belfort, dove pare si aggiri il fantasma del cavaliere Cristoforo Altspaur. A Fai della Paganella, invece, gli amanti dell’archeologia trovano il Doss Castel, un raro caso di villaggio retico, e il piccolo MAS, il Museo Arti e Saperi. La Piana Rotaliana Königsberg, infine, ospita il Museo Etnografico Trentino San Michele, che racconta le antiche tradizioni del territorio, e il Giardino dei Ciucioi, un giardino botanico pensile ottocentesco che offre un percorso a rampa elicoidale tra fiori e piante di tantissime varietà.

Sci e snowboard primaverile: i vantaggi della bella stagione

Per gli sciatori e gli snowboarder che amano divertirsi sulle piste e non riescono a rinunciare alla neve, la stagione sciistica in Dolomiti Paganella continua fino al 2 aprile con numerosi vantaggi, come gli skipass disponibili a prezzi scontati1 che permettono di risparmiare rispetto ai periodi di alta stagione, e gli impianti di risalita del territorio che rimangono aperti fino alle 16.30. Le aperture prolungate sono l’ideale anche per chi vuole fare una passeggiata o un’escursione in quota o per chi vuole raggiungere i rifugi delle cime per un aperitivo o un pranzo a base di eccellenze trentine. Tutti i prezzi e le informazioni utili sono disponibili sul sito Paganella.net.