AMBROSI (FDI) * BYPASS TRENTO: « CAMBIARE IL TRACCIATO È IPOTESI SEMPRE PIÙ CONCRETA, LA VITA DELLE PERSONE PRIMA DI TUTTO »

14.51 - giovedì 28 settembre 2023

BYPASS TRENTO, AMBROSI (FDI): “CAMBIARE TRACCIATO IPOTESI SEMPRE PIÙ CONCRETA”

“I nuovi resoconti di stampa sul bypass ferroviario di Trento vanno oramai sempre più certificando quel che da tempo si era capito, che negli ultimi giorni sta emergendo con evidenza solare e che non vedeva solo chi non voleva vedere: il rischio ambientale è spaventoso, e cambiare tracciato si configura come ipotesi sempre più concreta, più etica e ragionevole se si vuole avere rispetto della salute dei cittadini.

Anteporre pur comprensibili motivazioni di carattere economico rispetto alla sicurezza della vita delle persone, alla loro salute e al loro benessere sarebbe un gravissimo errore, del quale saremmo chiamati a rispondere di fronte alle future generazioni. Ovviamente, si valuteranno via via gli aggiornamenti tecnici prima di dire una parola del tutto definitiva. Ma da parte mia e dei consiglieri provinciali di Fratelli d’Italia non cesserà la vigilanza, una vigilanza che non subirà alcun condizionamento. La vita delle persone viene – sempre – prima di tutto”.

Lo dichiara Alessia Ambrosi, deputata di Fratelli d’Italia per il Trentino-Alto Adige.