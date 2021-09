COMUNE DI TRENTO * TAMPON TAX TOUR: « PER ABBATTERE L’ALIQUOTA IVA AL 22% SUGLI ASSORBENTI, APPUNTAMENTO A PALAZZO GEREMIA IL 7/9 ORE 14.00 »

Domani a Trento il Tampon tax tour per abbassare l’IVA sugli assorbenti.

Passerà anche domani da Trento il Tampon Tax Tour, viaggio attraverso tutta Italia partito a metà luglio per sensibilizzare sulla necessità di abbattere l’aliquota Iva al 22% sugli assorbenti, che ancora oggi vengono considerati beni non di prima necessità. Obiettivo del tour è duplice: coinvolgere il maggior numero di Comuni, valorizzando le iniziative intraprese dalle amministrazioni locali su questo tema, e spingere il Parlamento ad approvare nella prossima legge di bilancio una riduzione dell’aliquota fino al 4%.

Domani appuntamento a Palazzo Geremia alle ore 14 dove il Sindaco di Trento Franco Ianeselli nonché gli amministratori e le amministratici interessate sottoscriveranno un manifesto che sarà poi consegnato ai Parlamentari a Roma dai promotori. Seguirà dalle 15 alle 18 un gazebo in largo Carducci per raccogliere ulteriori firme in sostegno dell’iniziativa.

A Trento le Farmacie Comunali hanno già aderito all’iniziativa lanciata in Consiglio Comunale grazie ad una mozione riducendo l’IVA al 4%.