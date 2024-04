SVP * 40. JG-LANDESVERSAMMLUNG: « NEUE SPITZE UND SCHWUNG FÜR EUROPA »

13.56 - lunedì 22 aprile 2024

40. JG-Landesversammlung – neue Spitze und Schwung für Europa

Die 40. JG-Landesversammlung ist über die Bühne: Anna Künig ist die neue Vorsitzende der Jungen Generation in der SVP. Ihre Stellvertreter sind Martin Putzer für die Ladiner, Lia Vontavon und Andreas Jennewein. Dominik Oberstaller, Felix Nagler, Ingrid Kusstatscher und Fabian Gufler wurden als langjährige JG-Funktionäre verabschiedet.

Am Samstag, 20. April 2024 fand in der Kellerei Bozen die 40. JG-Landesversammlung statt. Auf der Tagesordnung standen u.a. die Neuwahlen der JG-Landesführung und viel Motivation für die Europawahlen am 8. und 9. Juni.

Der scheidende JG-Vorsitzende Dominik Oberstaller ließ die vergangenen zweieinhalb Jahre Revue passieren und bedankte sich in ihrer Rede für die gute Zusammenarbeit in den letzten Jahren. In einem besonderen Danke wünschte er der neuen JG-Spitze und allen anwesenden Vertretern viel Durchhaltevermögen beim Umsetzen junger Themen, Nachhaltigkeit und Weitsicht im politischen Handeln, und Empathie im Umgang mit den Belangen der Südtiroler Bevölkerung.

Oberstaller stand der SVP-Jugend fünf Jahre vor und trat aus Altersgründen nicht mehr zur Wahl an. Auch seine Stellvertreter Felix Nagler, Ingrid Kusstatscher und Fabian Gufler stellten sich nicht mehr der Wahl.

Dementsprechend spannend gestalteten sich die Neuwahlen der Landespitze: Martin Putzer wurde als ladinischer Stellvertreter gemäß der Geschäftsordnung bereits im Vorfeld der Landesversammlung von der JG-Ladina gewählt und in der Versammlung einstimmig bestätigt.

Der Wahl zum Vorsitzenden stellten sich Anna Künig aus Kardaun und Matthias von Wenzl aus Innichen – dabei entfielen 83 Stimmen auf Anna Künig und 23 auf Matthias von Wenzl.

Auch um die zwei Posten der zwei Stellvertreter bewarben sich mit Eva Maria Raffeiner, Lia Vontavon, David Felder und Andreas Jennewein gleich mehrere Kandidaten. Dabei machten Andreas Jennewein und Lia Vontavon das Rennen.

Für die Europawahlen am 8. und 9. Juni heizten in einer Podiumsdiskussion der SVP-Spitzenkandidat und Europaparlamentarier Herbert Dorfmann und die Tiroler Europakandidatin und Landtagsvizepräsidentin Sophia Kircher ein.

Bozen, am 22. April 2024