APT GARDA DOLOMITI (TN) * “LEDRO SKY – SENTER DELE GRESTE”: « LA GARA DI SKYRUNNING IN PROGRAMMA DOMENICA 16 GIUGNO, 500 PETTORALI DISPONIBILI »

12.13 - lunedì 22 aprile 2024

Il 16 giugno si corre sulle greste della Ledro Sky. La seconda tappa del circuito “The Golden Trail National Series” supported by Salomon attende gli atleti con un percorso di 19 km, circondati dai panorami unici della Valle di Ledro. La splendida cornice della Valle di Ledro sarà anche quest’anno il palcoscenico della “Ledro Sky – Senter dele Greste”, la gara di skyrunning in programma domenica 16 giugno organizzata dalla Società Sportiva Dilettantistica Tremalzo e l’importante sostegno di Garda Dolomiti Azienda per il Turismo S.p.A., giunta alla sua nona edizione.

La manifestazione, che nuovamente rientra nel prestigioso calendario “The Golden Trail National Series” supported by Salomon, vedrà sfidarsi grandissimi atleti del panorama nazionale e internazionale su un percorso di 19 chilometri – con partenza e arrivo a Mezzolago – e un dislivello positivo di 1.610 metri, attraversando alcuni dei punti più panoramici della Valle di Ledro, tra camminamenti, trincee e vette fino ai 1.988 metri.

I partecipanti dovranno concludere la gara entro 4 ore e 30 minuti tentando di battere i record di Cesare Maestri (1h 46m 22s) e Alice Gaggi (2h 13m 03s). L’anno scorso gli atleti che hanno tagliato per primi il traguardo sono stati Marco Filosi e Alessia Scaini i quali, nonostante l’ottima prestazione (rispettivamente 1h 50m 14s e 2h 18m 12s), non sono riusciti a superare i tempi stabiliti nel 2021.

Le iscrizioni alla gara potranno essere fatte unicamente online entro le ore 12:00 di venerdì 14 giugno, o fino all’esaurimento dei 500 pettorali disponibili, al prezzo di euro 55,00, compilando l’apposito form disponibile sul sito: www.ledrosky.it.

All’interno del pacco gara sarà presente una delle novità di questa edizione: una felpa con cappuccio in tessuto tecnico traspirante bicolore, blu e lime, dalla comoda vestibilità per accompagnare l’atleta durante le sue avventure outdoor e nella vita di tutti i giorni.

La quota d’iscrizione comprenderà inoltre assistenza medica, tessera “Free Sport” CSI, ristori sul percorso, ristoro e pranzo post gara, pettorale di gara, chip usa e getta per la rilevazione del tempo di gara, servizio di cronometraggio, parcheggio gratuito, servizio bagno in zona partenza/arrivo e foto gratuite scaricabili dal sito.

L’iscrizione last minute sarà possibile, salva la disponibilità di pettorali, direttamente presso l’ufficio gara, nelle giornate di sabato 15 giugno, dalle ore 16:00 alle ore 18:00, e domenica 16 giugno, dalle ore 7:00 alle ore 8:30, al prezzo di euro 60,00.

Complici il paesaggio mozzafiato, il grande lavoro dei volontari e i percorsi stupendi, lo sport in Valle di Ledro è sentito particolarmente da tutta la popolazione e in ogni competizione si percepisce la grande passione che muove questo mondo. Per questo motivo, SSD Tremalzo e A.S.D. Triledronenergy (la società sportiva organizzatrice della LedroMan Hardskin Triathlon Sprint Race in programma a luglio) hanno voluto coinvolgere i più giovani facendo conoscere loro più da vicino le due discipline “regine” della Valle.

Nello specifico, da una parte negli scorsi giorni le società sportive hanno fatto provare ai ragazzi delle classi di seconda e terza media della scuola di Bezzecca sia la corsa in montagna che il triathlon (fatta eccezione per il nuoto) con percorsi ad hoc in mezzo al bosco; dall’altra i ragazzi delle seconde, suddivisi in piccoli gruppi, hanno potuto cimentarsi nella proposta di un logo che valorizzi il ruolo del volontariato nello sport e che verrà stampato sulle maglie dei volontari sia della Ledro Sky e sia della LedroMan, il cui vincitore verrà rivelato fra qualche settimana.

Il programma di “Ledro Sky – Senter dele Greste” è il seguente:

Sabato 15 giugno 2024 :

dalle ore 16:00 alle ore 18:00 consegna pettorale, chip e pacco gara presso l’ufficio gare di Mezzolago

Domenica 16 giugno 2024:

ore 07:00: consegna pettorale, chip e pacco gara presso l’ufficio gare di Mezzolago;

ore 08:30: appello alla partenza, spunta atleti e successivo briefing gara;

ore 09:00: partenza “Ledro Sky – Senter dele Greste”;

ore 12:30: pranzo con polenta gialla concia e cavolo cappuccio

ore 14:30: premiazioni

Al termine della competizione, dopo le premiazioni, la festa continuerà con intrattenimento musicale e dj set.