APSS TRENTINO * CORSO ASSISTENTE STUDIO ODONTOIATRICO: « DISPONIBILI 50 POSTI, LE DOMANDE DEVONO ESSERE PRESENTATE ENTRO GIOVEDÌ 16/12 »

18:11 - 1/12/2021

Sono aperte le iscrizioni al corso per assistente di studio odontoiatrico organizzato dall’Azienda provinciale per i servizi sanitari. Sono previsti due percorsi formativi, un corso base e uno ridotto dedicato a chi già lavora negli studi odontoiatrici per un totale di 50 posti disponibili. Le domande di partecipazione devono essere presentate entro giovedì 16 dicembre.

L’assistente di studio odontoiatrico (Aso) assiste l’odontoiatra e i professionisti sanitari del settore durante la prestazione clinica svolgendo attività finalizzate alla preparazione dell’ambiente e dello strumentario, all’accoglimento dei pazienti e alla gestione della segreteria e dei rapporti con i fornitori. Non può intervenire direttamente sul paziente anche in presenza dell’odontoiatra e degli altri professionisti sanitari del settore.

Il corso, che partirà a febbraio 2022, prevede 40 posti, di cui il 60% riservati ai residenti in Trentino, per il corso base (300 teoriche e 400 di tirocinio) e 10 posti per il percorso formativo ridotto di 80/60 ore con priorità di accesso ai dipendenti, che alla data del 21 aprile 2018, erano assunti come assistente alla poltrona ma non in possesso di 36 mesi di attività lavorativa in tale qualifica.

Il bando con i requisiti richiesti e relativi moduli è disponibile sul sito dell’Apss al link .

L’esame di ammissione al corso si terrà lunedì 10 gennaio 2022, alle ore 10.30 al Polo universitario delle professioni sanitarie di Trento in via Briamasco, 2 (ex Trento Fiere).

Per informazioni relative al bando e richieste di appuntamento: 0461 903091 dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 10.30 e il lunedì dalle ore 14 alle ore 15; email corsi.professionali@apss.tn.