CONSIGLIO PROVINCIALE TRENTO * TERRITORI: « IL PRESIDENTE KASWALDER HA INCONTRATO IL GOVERNATORE DEL ROTARY TRIVENETO, FOCUS SU VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DELL’AUTOGOVERNO »

Un'”alleanza per i giovani” all’interno di una collaborazione, da mettere a punto congiuntamente, per sensibilizzare i ragazzi alla scoperta e alla conoscenza della loro storia e del loro territorio, patrimonio identitario su cui sostanziare la loro crescita futura. Questo l’intendimento lanciato stamane dal Presidente del Consiglio provinciale Walter Kaswalder a Palazzo Trentini, in occasione della visita del neo eletto Governatore del Distretto Rotary 2060 del Triveneto, Raffaele Caltabiano.

La conoscenza della storia e la comprensione dei valori della pace e della convivenza, che sono alla base della felice esperienza autonomistica, sono stati il terreno comune del confronto, che è partito dal richiamo all’accordo quadro recentemente siglato tra le autonomie speciali dell’arco alpino e l’Università di Udine (terra di provenienza di Caltabiano), finalizzato alla condivisione di esperienze e buone pratiche per la valorizzazione e la promozione dell’autogoverno su base scientifica.

Un comune sentire che si sostanzierà in iniziative congiunte, con il coinvolgimento delle regioni dell’arco alpino, nell’ambito delle numerose attività che il Rotary già riserva ai giovani, rispondendo alla mission di elevare la qualità della vita, diffondere il rispetto della dignità umana e promuovere uno spirito di maggiore comprensione reciproca.