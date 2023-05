RAI – RADIO 1 * ” UN GIORNO DA PECORA “: EX MINISTRO CASTELLI, « COME IMMAGINO LA MIA PADANIA? DENTRO ANCHE TRENTINO LIGURIA E MARCHE »

16.10 - martedì 23 maggio 2023

AUTONOMIA, CASTELLI: COME IMMAGINO MIA PADANIA? DENTRO ANCHE MARCHE, TRENTINO E LIGURIA; IO E CAV CACCIATI DA GOVERNO CON COLPO DI STATO NAPOLITANO

“Quando ero viceministro delle Infrastrutture ci cacciarono grazie al colpo di Stato messo in atto da Napolitano nei confronti di Berlusconi, col quale poi misero Monti. Tecnicamente fu un colpo di Stato, lo possiamo dimostrare. Napolitano lo fece con Monti e coi poteri forti, e Berlusconi venne cacciato”. Lo afferma a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, l’ex ministro, esponente leghista della prima ora e fondatore di Autonomia e Libertà Roberto Castelli, intervistato da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari. Da leghista delle origini lei pensa ancora alla possibilità di dar vita alla padania? “La padania potrebbe diventare una macroregione all’interno dello Stato, ampia come tutto il bacino del Po a cui magari si possono attaccare anche le Marche, che sono a noi culturalmente affini”. Le Marche secondo lei farebbero parte della padania? “Molti marchigiani vorrebbero farne parte. Tra la padania e il resto d’Italia ci sono gli Appennini, verso le Marche questo confine non c’è – ha detto a Un Giorno da Pecora Castelli – basta passare lungo il mare e si è dentro la regione”. Dunque quali regioni comprenderebbe la padania che immagina? “Lombardia, Piemonte, Veneto, Friuli, Romagna, Marche, Trentino e anche la Liguria. La Toscana? Potrebbe esser affine a noi culturalmente ma c’è la divisione geografica degli Appennini”.