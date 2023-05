PROVINCIA AUTONOMA BOLZANO * BRUXELLES – COMITATO REGIONI: « KOMPATSCHER, « LA PRESENZA DEI GRANDI PREDATORI NELL’ ATTUALE POPOLAZIONE NON È PIÙ COMPATIBILE CON IL NOSTRO VIVERE »

16.05 - martedì 23 maggio 2023

Il presidente Kompatscher da domani a Bruxelles per la settimana di riunioni del Comitato delle Regioni. All’ordine del giorno la gestione delle crisi, i grandi predatori e diversi incontri politici.

Il presidente della Provincia Arno Kompatscher raggiungerà oggi (martedì 23 maggio) Bruxelles per partecipare nei prossimi due giorni alla settimana di sessioni del Comitato europeo delle Regioni (CdR). Il Comitato delle Regioni si occuperà, tra l’altro, del tema “Prevenzione e gestione delle crisi: rafforzare la resilienza dell’Unione e delle sue regioni e città”, sul quale il presidente Kompatscher interverrà.

Durante la sua permanenza di due giorni, inoltre, il presidente incontrerà diversi politici e alti funzionari della Commissione europea. Il programma prevede uno scambio con la vicepresidente della Commissione europea per la democrazia e la demografia, Dubravka Šuica, e con il commissario europeo per la programmazione finanziaria ed il bilancio, Johannes Hahn.

“Spingere per la regolamentazione di orso e lupo”

In cima alla lista delle priorità del soggiorno a Bruxelles c’è la questione dell’orso e del lupo, ha detto il presidente nella conferenza stampa dopo la seduta di oggi (23 maggio) della Giunta provinciale: “Come faccio da anni – ad esempio in un incontro con l’allora presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani nel 2017 (qui il comunicato dell’Ufficio stampa) – sottolineerò che la presenza dei grandi predatori nella loro attuale popolazione non è più compatibile con il nostro vivere civile. È urgente anche un intervento a livello europeo per declassare lo status di protezione di queste specie e consentire finalmente una regolamentazione delle popolazioni”. Questo è già il caso di molte altre specie protette. Il presidente Kompatscher avrà l’opportunità di ribadire questa posizione anche mercoledì sera, in occasione dell’evento “Le sfide della gestione del lupo nell’UE – con un focus sulle regioni alpine”, che si svolgerà presso l’ufficio di rappresentanza di Bruxelles dell’Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino.