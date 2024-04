STRADA VINO E SAPORI – TRENTINO * “VINITALY“: « IN PROGRAMMA A VERONA, DA DOMENICA 14 A MERCOLEDÌ 17 APRILE »

16.48 - mercoledì 10 aprile 2024

Sulla scia del successo dello scorso anno, le Strade del Vino e dei Sapori del Trentino sono pronte a vivere insieme l’edizione 2024 di Vinitaly, in programma a Verona da domenica 14 a mercoledì 17 aprile. Ospiti dello stand Trentino – accanto a Consorzio Vini del Trentino, Fondazione Edmund Mach, Istituto Trento Doc, Istituto Tutela Grappa del Trentino, Trentino Marketing, Consorzio Turistico Piana Rotaliana Königsberg – Strada del Vino e dei Sapori del Trentino, Strada dei Formaggi delle Dolomiti, Strada della Mela e dei Sapori delle Valli di Non e di Sole confermano dunque la volontà di fare della sinergia e della collaborazione un asset delle proprie attività, mettendo a fattor comune esperienze e know-how per creare proposte in linea con i trend del turismo contemporaneo.

È il caso di Maso Trentino, il progetto focus di quest’anno, che le vede protagoniste tutte insieme in collaborazione con Trentino Marketing. Maso Trentino riunisce strutture dall’anima agricola e rurale dove trascorrere una vacanza a contatto con la natura, coccolati dall’ospitalità delle famiglie trentine custodi del territorio e nel segno della sostenibilità, tra animali e prodotti a metro zero, riscoprendo il valore del tempo scandito dai ritmi della natura. Destinazione perfetta per le famiglie, in cui i più piccoli possono entrare a stretto contatto con gli animali grazie alle attività di fattoria didattica tra dimostrazioni di mungitura, momenti di caccia al tesoro o laboratori per imparare a fare il formaggio, ma anche per gli adulti in cerca di benessere psicofisico, come yoga, beauty routine, bagni di benessere e natural retreat, o per chi vuole combinare vacanza e lavoro. Tra le proposte, anche attività immersive tra uliveti e vigneti storici, esperienze da apicoltori per un giorno, lettura con picnic tra i filari, corsi di cucina e momenti creativi con argilla. Le esperienze sono dedicate agli ospiti ma aperte anche al pubblico. Maso Trentino coinvolge realtà che spaziano dalla Vallagarina alla Valle di Cembra, dalle Colline Avisiane al Garda trentino, dalla Val di Fiemme al Primiero e Vanoi e Valle di Fassa, dalla Val di Peio, alla Val di Rabbi, da Trento alla Val di Non.

La kermesse veronese sarà altresì il migliore palcoscenico per comunicare a professionisti e winelover le peculiarità del territorio trentino e l’ampia offerta di eventi e manifestazioni in calendario nei prossimi mesi. Il cartellone della Strada del Vino e dei Sapori del Trentino si apre con Gemme di Gusto, una fitta agenda di iniziative ed eventi dedicati alla primavera, in programma tutti i fine settimana del mese di maggio, tra passeggiate, trekking con degustazione, picnic immersi nella natura e molte occasioni per conoscere l’enogastronomia trentina. Ampio spazio verrà riservato alle Esperienze e ai Viaggi di gusto: proposte di uno o più giorni da vivere a piedi, in bici o in treno ideate dalla Strada ma gestibili in autonomia, alla scoperta di territori, prodotti aziende agricole, siti culturali, museali e naturalistici. Spazio anche al racconto di DiVin Ottobre, la rassegna che celebra i frutti dell’autunno e le meraviglie del foliage con un ricco calendario di iniziative concentrate in tutti i weekend del mese. Lungo tutto il corso dell’anno, inoltre, la Strada del Vino e dei Sapori del Trentino promuove i Weekend in cantina, aggiornando in tempo reale il sito web per comunicare ai winelovers elenco di cantine e distillerie aperte, eventuali iniziative organizzate, tra passeggiate tra i vigneti, enotour, visite guidate e degustazioni, e modalità di prenotazione.

La Strada della Mela e dei Sapori delle Valli di Non e di Sole, radicata nella Val di Non e in Val di Sole, si concentrerà soprattutto su Aprile Dolce Fiorire, rassegna che dal 12 aprile al 2 maggio celebra la primavera e il magico momento della fioritura, tra esperienze di gusto e distese di meleti in fiore. Un programma ricco di esperienze e appuntamenti che mettono d’accordo tutti: famiglie, amanti della natura, gastronauti, coppie in cerca di romantiche suggestioni country style, trekker e appassionati di monumenti resi affascinanti da secoli e secoli di storia. Da non perdere il 21 aprile la Quattro ville in fiore, corsa non competitiva tra i meli in fiore, e Maggio a Cles l’1 e il 2 maggio, la fiera dell’agricoltura più attesa di sempre. I visitatori di Vinitaly potranno inoltre conoscere la proposta del Zicoria Festival di Sole in Val di Rabbi, che dal 25 aprile al 1 maggio celebra il tarassaco in tutte le sue forme, con interessanti escursioni accompagnate nel Parco dello Stelvio per osservare il risveglio del bosco, laboratori e degustazioni. La mela sarà poi celebrata nel suo naturale passaggio da fiore a frutto, in occasione di Pomaria, che si terrà il 12 e il 13 ottobre a Livo, in Val di Non.

La Strada dei Formaggi delle Dolomiti, che si snoda in Val di Fiemme, Fassa e Primiero, propone esperienze dedicate alla bella stagione, come la rassegna Fiori, Erbe e Sapori, che nei tre weekend dall’8 al 23 giugno prevede passeggiate guidate nei prati in fiore, immersioni di foraging e esperienze in cucina a fianco degli chef, ma anche i picnic in Val Venegia e immersioni nel mondo del miele e dei formaggi che molto devono alle biodiversità di questa vallata. Da segnare la Primavera in Val Canali: due giorni di open day in uno degli angoli più belli e nascosti del Trentino, nel cuore del Parco Naturale Paneveggio Pale di San Martino, tra momenti di gusto, natura e animali. A fine giugno è tempo di montegàr, con una serie di occasioni dedicate al momento della salita in alpeggio di allevatori e animali, a cui seguiranno, in autunno (dal 13 settembre al 6 ottobre), le Desmontegade, le feste per il ritorno in valle del bestiame. E ancora AlbeinMalga, Tramonti in alpeggio, Malghe a porte aperte e il Tour delle Malghe. Infine, sarà possibile acquistare uno dei tanti Cheesenic da gustare all’aria aperta o di partecipare ad una serie di food Experience presso Palazzo Scopoli, Casa del Cibo di Primiero.

Spazio infine al ricco calendario di manifestazioni enologiche provinciali denominate #trentinowinefest: dopo il successo di DiVinNosiola, quando il vino si fa santo, che ha avuto luogo a marzo tra Valle dei Laghi e Trento; la Mostra del Teroldego, che avrà luogo dal 17 al 19 maggio a Mezzocorona; Müller Thurgau: Vino di Montagna, dal 27 al 30 giugno a Cembra-Lisignago; Uva e dintorni, dal 6 all’8 settembre ad Avio; La Vigna Eccellente…ed è subito Isera, dal 6 all’8 settembre a Isera con focus sul Marzemino; e La notte degli alambicchi accesi, dal 7 al 10 dicembre a Santa Massenza di Vallelaghi, dove è la grappa tradizionale ad essere protagonista. Da segnare in agenda anche Cantine Aperte, 25-26 maggio su tutto il territorio; Calici di Stelle, 3 agosto presso il Doss del Sabion di Pinzolo; Uva e dintorni, 6-8 settembre a Avio; Reboro.Territorio&Passione, 25 e 26 ottobre in Valle dei Laghi.